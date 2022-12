Dirljiva priča Italijana (22) - Liječio se sa Mihom, Siniša mu davao snagu! Mihajlovićev poklon obukao za sahranu

Trenuci koje je provodio sa Sinišom Mihajlovićem davali su mu nevjerovatnu snagu da se bori za svoj život.

Izvor: Profimedia

Smrt Siniše Mihajlovića strašno je pogodila fudbalski svijet, ali i jednog momka iz Bolonje koji nije preterano poznat javnosti. Mateo Elmi (22) tuguje za legendarnim fudbalerom na svoj način, a u izjavi za italijanski sajt "Resto del Karlino" ispričao je kako se upoznao sa Mihom i zašto je na sahranu otišao u dresu Bolonje koji mu je poklonio slavni fudbaler.

Mladi Mateo upoznao je Sinišu Mihajlovića 2019. godine, a spojila ih je bolest. Nakon što je dobio dijagnozu, Miha je započeo liječenje u bolnici "Sant Orsola", gde se odmah započelo sa agresivnim terapijama. U isto vrijeme, ali na drugom spratu bolnice, svoju bitku za život vodio je Ermi.

"Morao sam da budem u bolnici. Mihajlovića sam upoznao u septembru 2019. On je bio suočen s prvim dijelom svoje bitke, a ja sam se već borio. Tad sam bio u bolnici na pregledima, a dr Kazadei, znajući da sam navijač Bolonje, odlučio je da me oraspoloži. Odveo me je na sprat gdje je bio Siniša i upoznao s njim. Bio je to divan susret, malo smo ćaskali, a onda me je potapšao po ramenu. Taj trenutak mi je dao veliku snagu. Onda je Siniša izvadio Bolonjin dres potpisan od njega i cijelog tima i poklonio mi je", ispričao je Mateo Elmi.

Mladića iz Bolonje strašno je pogodila smrt legendarnog fudbalera, a na sahranu je otišao upravo u dresu voljenog kluba koji je dobio na poklon. "Nisam ni sanjao, da ću ga nositi na Sinišinoj sahrani. Kada sam u petak čuo za njegovu smrt, nisam vjerovao. Rekao sam sebi 'Ali kako se to dogodilo tako jakoj osobi?' Za mene je to bilo nemoguće. Osjećao sam strašan strah i nepravdu", rekao je Mateo.

Susret iz bolnice zauvijek će pamtiti, a Sinišu Mihajlovića vidio je i nakon toga. Njih dvojica su imali dobar odnos i jedan drugom su bili podrška u borbi protiv opake bolesti. Kako kaže, cijela Bolonja voljela je Sinišu, a njemu su zajednički trenuci davali mnogo snage.

"Govorio je o bolesti bez filtera, što nije lako. Siguran sam da je tako svima dao snagu i jasno stavio do znanja šta je zaista važno. Ovo govorim zato što se Siniša često vraćao u bolnicu. Svi su bili zabrinuti za njega jer su ga u Bolonji svi voljeli. Imali smo kratak susret prije nekoliko mjeseci, dva minuta, ali sam i to cijenio. Bio mi je na raspolaganju iako mu nije bilo dobro. Dao mi je više snage u tih nekoliko malih trenutaka nego što sam dobio u hiljadu drugih dana. Srećan sam što sam ga poznavao", zaključio je ovaj mladić.