To je velika laž u fudbalu! Isplivao Gvardiolin intervju prije Mundijala - ovako je pričao o Argentincima!

Pep Gvardiola imao je riječi hvale na račun Lionela Skalonija i Argentinaca i to prije Svjetskog prvenstva.

Izvor: Profimedia/Takamoto Tokuhara/AFLO/Profimedia

PepGvardiola (51) hvalio je Lionela Skalonija (44) i reprezentaciju Argentine. Pričao je o selektoru i čovjeku koji je došao na klupu "gaučosa" bez trenerskog iskustva. Preuzeo je nacionalni tim i donio im titulu na Kopa Amerika, pobjedu na "Finalisimi" protiv Italije i na kraju pehar na Svjetskom prvenstvu.

A šef struke Barselone o svemu tome pričao je mnogo ranije, još u martu ove godine. U momentu kada je Skaloni na svom kontu imao trofej sa Kopa Amerike, a prije meča sa Italijom i turnira u Kataru. Tada je dao jedan zanimljiv intervju koji je počeo konstatacijom novinarke Veronike Brunati da Skaloni nema iskustvo. "To je velika laž u fudbalu, velika laž. Šta je iskustvo? Svaka situacija je nova, ono od juče ne važi danas. Navodio sam jedan primjer stalno i kad sam bio u Barseloni i Bajernu i ponoviću ga sad. Finale Lige šampiona 2005. godine, Milan protiv Liverpula. Vodili su sa 3:0 na poluvremenu, imali iskusne igrače, one koji su prošli kroz milion borbi, Dida, Nesta, Kafu, Gatuzo, Inzagi, Pirlo, ma sve vrhunski igrači. I, šta je bilo - 3:3 poslije 90 minuta i onda su izgubili", rekao je Gvardiola.

Prije preuzimanja Argentine Skaloni je radio kao pomoćnik Horheu Sampaoliju i u Sevilji i u reprezentaciji "gaučosa", onda je vodio nacionalni tim do 20 godina, pa je prvo bio privremeni selektor, a onda mu je savez ukazao povjerenje i to se isplatilo. "Iluzija o mladim ljudima je tu, Skaloni, Pablo Aimar, oni donose nešto što toj grupi nedostaje, to je dalo rezultat, nastaviće da rade i funkcionisaće. Zašto? To je misterija. Možemo da analiziramo i vi kao novinari i ja kao trener, ali to nije sve tako jednostavno. Ono što danas važi, sutra možda ne važi".