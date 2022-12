Mitar na terenu - odmah pao gol: Premijer liga se vratila, Srbin pokazao kakav je majstor! (VIDEO)

Aleksandar Mitrović bio asistent u prvoj utakmici Premijer lige poslije Svjetskog prvenstva

Aleksandar Mitrović asistirao je za gol u utakmici svog Fulama i Kristal Palasa, u prvom prvenstvenom meču poslije povratka sa Svjetskog prvenstva. Srpski as pogodio je centaršutem saigrača Bobija Kordova-Rida u 31. minutu, a on je udarcem glavom zatresao mrežu tima Patrika Vijeire. Pogledajte Mitrovu asistenciju i gol:

To je bila Mitrova 20. asistencija u dresu Fulama, u kojem je postigao 120 golova u 190 utakmica. Samo je bitno da je na terenu, a gol će već pasti!

Ove sezone on je bio devet puta strijelac u Premijer ligi u 12 utakmica, a poznato je da ga je uoči odlaska u Katar mučila povreda zbog koje je nosio longetu.

"Mitrović je posljednji meč odigrao 28. oktobra, mjesec dana nije bio u ritmu. Došao je u Beograd početkom novembra. Možda ne znate, ali njegov privatni trener stavio mu je longetu, gips, nosio je desetak dana. Kada sam to čuo, bio sam još više zabrinut. Prvi dodir sa loptom 22. ili 23. novembar. I u takvom stanju kaže MOGU! To je za svako poštovanje. Slično je bilo i sa Vlahovićem. Ove golove što su dali, to je ništa... bilo bi više da su bili spremni", rekao je selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi o njegovom stanju.

U međuvremenu se Mitar odmorio, napunio baterije, posjetio i evroligaški derbi Partizan - Crvena zvezda i dobio ovacije Grobara u Štark areni, a sada je spreman da nastavi gdje je stao.

