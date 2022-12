Zvezda krenula po reprezentativca Srbije! Poslata ponuda za "Balkanskog Krojfa", hoće ga za Ligu šampiona!

Crvena zvezda je zainteresovana da ove zime dovede Filipa Đuričića koji se sa Sampdorijom bori za opstanak.

Izvor: MN PRESS

Sampdorija već nekoliko nedjelja "obigrava" oko Aleksandra Dragovića i potcjenjivačkim ponudama čak i kvari odnos igrača i rukovodstva, a nakon "lude ideje" da Dragović dođe u Đenovu na pozajmicu koju bi plaćali crveno-bijeli, stigao je odgovor iz Beograda. I to onakav kakvim su se nadali čelnici Sampdorije, pošto je Crvena zvezda poslala "kontru" u vidu angažovanja njihovog važnog fudbalera!

Crvena zvezda je "bacila udicu" za Filipa Đuričića i ponudila 500.000 evra za reprezentativca Srbije, prenosi "Mozzart Sport" uz poruku da je mejl ovakve sadržine već stigao na adresu Sampdorije.

Još kao tinejdžer prešao u redove Olimpijakosa. Ispostavilo se, to nije bio najbolji potez, pa je zaobilaznim putem preko Radničkog iz Obrenovca stigao do Herenvena, a odatle Benfike, Majnca, Sautemptona, Anderlehta, Beneventa, Sasuola i Sampdorije. Sa ovim klubom je ljetos potpisao ugovor do 2024. godine i godišnje zarađuje čak 1.600.000 evra, što ne bi mogao da dobije na "Marakani", ali bi sa druge strane mogao da se možda oproba i u Ligi šampiona.

Sampdoriju čeka bitka za opstanak u Seriji A, vidjećemo da li će Dejan Stanković uspjeti da preporodi klub, a ne može se reći da je Đuričić blistao prethodne jeseni - na 15 mečeva postigao je dva gola.

"Balkanski Krojf", kako su u Holandiji zvali Đuričića, napunio je ove godine 30 godina.

(MONDO)