Husref Musemić o neuspjehu "orlova" na Mundijalu: Zbog povreda je Srbija morala ući opreznije na turnirskom takmičenju

Legenda Sarajeva i ljubimac navijača Crvene zvezde Husref Musemić u intervjuu za naš portal je govorio o nedavno završenom Mundijalu, razlozima lošeg nastupa Srbije, "vječitom derbiju"...

Izvor: Kurir/Mondo

Husref Musemić je opet sjeo na jednu užarenu klupu!

U pitanju je Igman iz Konjica, koji je jesenju polusezonu u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine na posljednjoj poziciji i zadatak nekadašnjeg golgetera Sarajeva, Zvezde i škotskog Hartsa je više nego jasan - sačuvati elitni status.

"Igman me je kontaktirao i izrazio želju da preuzmem ekipu i pokušam da ostvarim cilj na proljeće, a to je opstanak u m:tel Premijer ligi BiH. Vidjećemo da li ćemo uspjeti u tome, vrijeme će pokazati. To je za mene sportski izazov, znate kako je u našem poslu, niko ne mijenja trenera kad ima dobre rezultate", rekao je Musemić na početku razgovara za MONDO.

Naravno, u ovo praznično vrijeme, i dalje je glavna tema u svijetu fudbala nedavno završeni Mundijal u Kataru, koji je bio jedan od najboljih u istoriji.

"Puno sjajnih stvari je bilo na Mundijalu. Ja nisam bio optimista da ćemo u Kataru gledati tako kvalitetan fudbal, ali na sreću sam pogriješio, bilo je mnogo iznenađenja u pozitivnom smislu. Osim toga, nije bilo nikakvih incidenata vezanih za huligane, puno dobrih utakmica, ali i negativnih iznenađenja. Fudbal je još jednom pokazao da je nepredvidiv i svi oni koji su kritikovali da se domaćinstvo dodijeli Kataru su ostali bez argumenata".

Izvor: Anadolia/Mustafa Yalçın

Prema njegovim riječima, najjači utisak na njega ostavila je finalna utakmica između Argentine i Francuske.

"Finale je pokazalo svu ljepotu i draž fudbala. Svi preokreti koje smo gledali u 120 i nešto minuta i nakon njih penale su još jednom dokazali zbog čega se ovaj sport doživljavaju najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Argentina je čini mi se najbolje tempirala formu, startni poraz od Saudijske Arabije, koji je predstavljao senzaciju za sve, nije ih previše zabrinuo, pa kako su mečevi odmicali, igrali su sve bolje i bolje i na kraju zasluženo osvojili titulu šampiona".

Negativno iznenađenje za Musemića su reprezentacije Španije, Njemačke, ali i Brazila i Srbije pod vođstvom Dragana Stojkovića.

"Razočaranje za mene je Njemačka, Španija, Brazil, pa i Srbija, koja je mogla da prođe u narednu rundu. Imali su u svojim rukama utakmicu protiv Kameruna, a Maroko je prijatno iznenađenje".

Izvor: Profimedia

Musemić je potom konkretizovao probleme srpskih "orlova" u Kataru.

"Imala je Srbija problema prije samog odlaska na Mundijal. Njeni ponajbolji igrači su bili povrijeđeni - Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović, a išli su u Katar. Nisu imali kontinuitet trenažnog procesa i utakmica i nisu bili u formi kao prije povrede. Slično i sa Filipom Kostićem, a oni su jako bitni igrači za Srbiju posebno u napadu. Protiv Kameruna su imali sve u svojim rukama i možda su u tom trenutku neozbiljno shvatili protivnika. Htjeli su da daju još neki gol i onda ih je to koštalo. Mislim da je to bila ključna utakmica zbog koje nisu prošli u osminu finala, bez obzira na to što ih je kasnije čekala Švajcarska. Ali, tada bi im trebao neriješen rezultat. Možda im je nedostajalo malo opreznije igre u nekim trenucima i nedostatak iskustva na turnirskim takmičenjima. I to treba znati i dobro isplanirati", mišljenja je bosanskohercegovački stručnjak.

Po njegovom mišljenju, treće mjesto Hrvatske nije nikakvo iznenađenje.

"Oni u kontinuitetu odlično igraju i nije neko posebno iznenađenje osvojeno treće mjesto. Dugo godina traju i pokazuju to što pokazuju. Selektor (Zlatko Dalić) je pozvao one igrače kojima vjeruje bez obzira da li igraju u inostranstvu ili domaćoj ligi, bitno je šta on može dati u datom trenutku na turniru. Dalić je izvukao maksimum od svakog igrača za reprezentaciju bilo da igraju u Dinamu, Hajduku ili negdje vani. A zašto se Piksi odlučio da povede samo jednog igrača (Strahinja Eraković) iz domaće lige, to je njegova odluka i on najbolje zna zbog čega je to uradio".

Izvor: MONDO/JOVAN TERZIĆ

S obzirom da je četiri sezone nosio crveno-bijeli dres, neizostavna su i pitanja o Crvenoj zvezdi.

"Puno gledam utakmice Zvezde svih ovih godina, posebno evropske, ali i u domaćem prvenstvu kad god imam vremena. Jako često sam u kontaktu sa Mitrom Mrkelom i Boškom Đurovskim, vidimo se ovdje u Sarajevu ili kad je odem u Beograd. Zvali su me na neke utakmice da gledam uživo iako Zvezda ove godine nije igrala na nivou prethodnih sezona u Evropi. Mada nije bilo sreće ni protiv predstavnika Izraela i to je razlog eliminacije od Makabija".

Izvor: Tomislav Mihajlovic

Sa osmijehom se prisjetio i gradskih derbija, koje je igrao tokom igračke karijere - sarajevskog, beogradskog "vječitog" derbija i derbija Edinburga.

"Svi derbiji su lijepi, ali imaju mnogo odgovornosti zbog navijača. Jako je lijepo kad pobijedite u derbiju, imate neke benefite i mogućnost da u narednom periodu, kad vam ne ide dobro, imate podršku. Veliki je ulog, lijepo ga je igrati, teško ga je igrati...Vjerovatno su to najbolje utakmice u karijerama svakog igrača", podvukao je Musemić i na kraju čestitao svim čitaocima MONDA predstojeću Novu godinu.