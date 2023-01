Partizan dovodi pojačanja! Ivica Kralj za MONDO: Biće novih lica, ali ja imam drugačiju viziju za ovaj tim!

Ivica Kralj je u razgovoru za MONDO pričao o Partizanu, pojačanjima, planovima, Ligi konferencija...

Partizan je počeo pripreme za nastavak sezone, igrači su obavili medicinske preglede, okupili su se i spremaju se za ono što slijedi. U drugom dijelu pokušaće da stignu zaostatak od 10 bodova u odnosu na Crvenu zvezdu i da doguraju što dalje u Ligi konferencija. Kakvi su planovi, ciljevi, pojačanja i sve ono što se tiče tima i terena otkrio je Ivica Kralj u intervjuu za MONDO.

Sportski direktor tima iz Humske ocijenio je dešavanja iz 2022. godine i najavio bolje dane u 2023, uvjeren je da će ekipa biti još bolja u novoj godini. "Kao nepopravljivi optimista, uvijek gledam pozitivne stvari, tu mislim na evropskih šest mjeseci gdje smo napravili dobar rezultat u teškoj grupi Lige konferencija sa Nicom, Kelnom i Slovackom. A, znamo kako je bilo kada smo saznali ko su nam protivnici. Uspjeli smo da afirmišemo i nekoliko mladih igrača, planiramo da uradimo to i u 2023. godini. Nadam se da će ona bit još uspješnija i bolja", počeo je Kralj priču za MONDO.

Zbog Svjetskog prvenstva sezona je prinudno prekinuta na više od mjesec dana, nešto na šta niko nije navikao. Mnogi se pitaju kako će to da utiče na timove, ne samo srpske, već i na ekipe širom planete. "Zavisi iz kog ugla se to gleda. Činjenica je da je prvi put Svjetsko prvenstvo bilo u čudnom terminu, mada djeluje da nije smetalo gledaocima. Imali smo mjesec i po dana pauze, što ne pamtim ni kao igrač i sportski radnik. Može to da bude dobro za igrače, oporavili su se, napunili baterije, vidim na treninzima da su se uželjeli fudbala. Samo da ih zdravlje posluži, za ostalo se oni pitaju."

ŠANSA MLADIM IGRAČIMA

Sa dodatnom dozom entuzijazma Kralj priča o ideji za Partizan - davanju šanse mladim igračima. Sada su tu Vanja Vlahović, Mihajlo Petković, Luka Subotić, Đorđe Petrović, Matija Gočmanac, Janko Jevremović, Mateja Stjepanović... "Priključili smo i neke mlade momke, poput Jevremovića, Stjepanovića, Petrovića, tu su Gočmanac i Subotić koji su bili tu i ranije. Imamo sedam igrača koji su sa prvim timom što je lijepo vidjeti. Veliki procenat igrača je ponikao u Partizanu. Pratimo naravno sve kategorije, oni su svojim radom došli do toga da budu priključeni prvom timu. Navikli su da pobjeđuju i na pritisak koji ovaj dres nosi. Mogu u skorijoj budućnosti da budu prvotimci i da nastave niz koji su imali momci prije njih."

Nije želio nikoga posebno da izdvaja. "Svako od njih se ističe na svoj način, ne bih da pričam po imenima ko je po čemu dobar i u čemu se ističe. Svi su tu sa razlogom. Imamo tu igrače koji mogu da dostigu visine nekih prethodnika."

BIĆE POJAČANJA!

Ono što najviše zanima sve jesu pojačanja i koga bi Partizan mogao da dovede u narednom periodu. Glavno pitanje za sportskog direktora kluba. "Biće pojačanja. Moja vizija je da ne treba da dovodimo instant pojačanja. Pojačanja su i ovi klinci koji su se priključili timu. Poslije priprema ovaj tim biće za 20 do 30 odsto bolji nego što je bio. Ja sam za to da dovedemo jedno kvalitetno pojačanje ili dva i da tako ostali nauče više od njih, posebno tu mislim na mlađe i da tako lakše prebrode prelazak u seniore. To je neka moja ideja i dugoročno rješenje."

Na dodatno pitanje da otkrije u kojim linijama tima bi nova lica mogala da stignu je ostao "zakopčan". "Imamo sreće da se vraćaju Danilo Pantić i Patrik Andrade, to su dva ozbiljna igrača koja su u timu poslije problema sa povredama. Uz jedno ili dva pojačanja, biće to okej. Sa njima će sve linije tima biti još bolje, ne bih da izdvajam posebno pozicije na kojima tražimo igrače."

OD NAVIJAČA TRAŽI DVIJE STVARI

Plan za naredni period je poznat, o tome je nešto više pričao i nekadašnji golman crno-bijelih. "Slijede pripreme, neću tu ništa novo reći. Idemo u Tursku i tamo ćemo biti od 12. do 28. januara, zatim kreće prvenstvo, pa dvomeč sa Šerifom u Ligi konferencija. Vjerujemo da možemo da prođemo dalje. Respektujemo taj tim, ali znamo svoj kvalitet. Vjerujem da možemo da napravimo još više nego prošle godine. Svi imaju iste želje, to je normalno, ali naša realnost je takva da želimo da idemo dalje i da napravimo što bolji rezultat u našem prvenstvu, pa i u Ligi šampiona."

Za kraj je istakao da od navijača traži dve stvari - podršku i strpljenje. "Navijačima i igračima poželio bih puno sreće i zdravlja u 2023. godini. Zamolio bih publiku za malo strpljenja, jer ovi momci to zaslužuju. Volio bih da dođu u što većem broju na stadion, oni nam mnogo znače, guraju nas u teškim trenucima. Sa njima smo uvijek jači", zaključio je Kralj.

