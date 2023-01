I da sam bio u Brazilu, ne znam da li bih došao na sahranu! Legende naljutile naciju, evo što nisu ispratile Pelea!

Rivaldo i Kafu pričali zašto nisu bili na Peleovoj sahrani

Trostruki šampion svijeta sa Brazilom i jedan od najboljih fudbalera u istoriji Pele preminuo je u 83. godini. Sahrani su prisustvovale mnoge legende kako brazilskog tako i svjetskog fudbala, međutim svi su primijetili da uz Nejmara i Kaku, nije bilo ni dvojice velikih Peleovih prijatelja - Rivalda i Kafua. Rivaldo, član posljednje generacije brazilskih osvajača Mundijala, ovako je objasnio svoje odsustvo:

"Čak i da sam u Brazilu nisam siguran da bih otišao na bdijenje, znam da je Pele najveći svih vremena. Ne volim da odajem počast u ovom trenutku , nisam protiv bilo koga ko to želi. Poznavao sam Pelea, u svakom trenutku sam mu pokazivao naklonost i divljenje i uvijek mi je zahvaljivao na tome. Niko neće promijeniti poštovanje i divljenje koje sam imao i imam prema njemu uprkos tome što nisam otišao na bdijenje. Najbolja počast je u životu, mirna mi je savjest", napisao je Rivaldo, koji je nedavno bio u Kataru i uživo pratio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Više od 230.000 ljudi prisustvovalo ceremoniji u Santosu a pored Rivalda nije došao ni kapiten zlatne generacije iz 2002, Kafu. On je ovako obrazložio svoje odsustvo. "Život je sačinjen od istinitih trenutaka. Nažalost, nisam mogao da budem na Peleovom bdijenju, na drugom sam kraju svijeta, zbog posla. Da li to mijenja kako se osjećam, ili šta on znači za mene i fudbal? Nikad! Ono što mi ostaje u srcu je Edson kojeg sam upoznao kada me je pozvao da igram kada sam počinjao svoj put u reprezentaciji. Ovaj dan ne poništava našu istoriju i ne čini ga manje važnim za mene”, istakao je Kafu

Neki od Peleovih saigrača iz reprezentacije koja je "pokorila" svijet 1958., 1962. i 1970. nisu mogli da prisustvuju bdijenju zbog lošeg zdravlja, ali hiljade Brazilaca odalo je posljednju počast kralju i čovjeku koji će zauvijek ostati jedan od najboljih u ovoj igri. Pogledajte slike sa sahrane:



