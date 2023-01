NE MOŽEŠ TAKO O ZIDANU, ON JE FRANCUSKA! Kilijan Mbape pobjesnio zbog ovih riječi predsjednika Saveza

Najbolji fudbaler je reagovao poslije izjave koja mu se uopšte nije svidjela.

Izvor: Instagram/k.mbappe

Najbolji fudbaler Francuske Kilijan Mbape oglasio se na društvenim mrežama i uputio očiglednu kritiku predsjedniku fudbalskog saveza te zemlje, Noelu Le Gretu.

"Zinedin Zidan je Francuska, ne možemo da tako pokazujemo nepoštovanje prema legendi", napisao je as Pari Sen Žermena i svetski šampion iz Rusije, kao i vicešampion iz Katara. A šta je bio razlog za njegovu ljutnju?

Nakon što je dosadašnji selektor "trikolora" Didije Dešan potpisao novi ugovor, prema kojem će voditi Francusku do 2026, oglasio se Le Gret i sa dozom nipodaštavanja u glasu govorio o Zizuu. Zidan je navodno bio jedan od kandidata za Dešanovog nasljednika, ali je predsjednik saveza to oštro demantovao. Vjerovatno preoštro, riječima: "Da li je Zidan pokušao da me dobije? Sigurno nije, ne bih mu se ionako ni javio na telefon. Nikad ga nisam sreo i nikad nismo razmatrali rastanak sa Didijeom", rekao je Le Gret (81).

Dok se Francuska polako bliži početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u martu, Zidan je i dalje bez posla i izvjesno je da se neće uskoro vratiti u reprezentaciju koju je kao igrač predvodio do titule prvaka svijeta 1998, do titule prvaka Evrope 2000. i do finala Mundijala 2006, na kojem se i oprostio poslije burnih penala protiv Italije. Nekadašnji osvajač Zlatne lopte za mnoge je najveći francuski fudbaler u istoriji, za neke je veći i od Mišela Platinija, a Le Gret je očigledno morao da pametnije bira riječi kada govori o njemu.