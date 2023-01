Kakva je sudbina Dešana na klupi Francuske? Evo šta je KAMEN SPOTICANJA, uskoro KONAČNA odluka!

O sudbini Didijea Dešana raspravljaće se nakon sjednice Skupštine Fudbalskog saveza Francuske.

Izvor: Anadolia/Erçin Ertürk

Predsednik Fudbalskog saveza Francuske Noel le Grae izjavio je da će odluka o budućnosti Didijea Dešana na klupi reprezentacije biti poznata naredne nedjelje poslije skupštine fudbalskog saveza zakazane zakazane za vikend.

Dešanu je ugovor istekao 31. decembra, dvije nedjelje nakon što je Francuska poražena od Argentine u finalu Svjetskog prvenstva u Kataru. Selektor Dešan i Le Grae su se sastali 29. decembra, bez dogovora o uslovima produžetka saradnje.

Le Grae je u izjavi za list L'Ekip objasnio da se o sudbini selektora neće raspravljati na skupštini saveza ni danas, ni sutra.

"Odluka će biti donijeta poslije skupštine", rekao je on.

Kako piše Frans pres, između dvije strane ostaje kamen spoticanja, prije svega oko trajanje ugovora.

Dešan, koji je na toj funkciji od 2021, želio bi da ostane do Svjetskog prvenstva 2026. u Kanadi, SAD i Meksiku, dok Le Grae želi da to bude do Evropskog prvenstva 2024. godine u Njemačkoj.

(mondo.ba/agencije)