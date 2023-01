NE ODUSTAJEMO OD TITULE, LIGA ŠAMPIONA NAJVEĆI MOTIV! Popović za MONDO: "Petrić nam je u tome pomogao, maštam o Srbiji!"

Aleksandar Popović je u razgovoru za MONDO pričao o Partizanu, Petriću, zaostatku za Crvenom zvezdom, Ligi šampiona...

Partizan se ne predaje i boriće se za titulu do samog kraja. Potvrdio je to i golman crno-bijelih Aleksandar Popović (23). Zaostatak za Crvenom zvezdom iznosi 10 bodova, ali ni on ni saigrači ne planiraju da odustanu. Vjeruje da mogu da otežaju posao crveno-bijelima u drugom dijelu sezone.

Kakvi su planovi, ciljevi, želje, kako izgleda rad sa trenerom Gordanom Petrićem i šta su neke od glavnih stvari koje je šef struke donio? Na ta i mnoga druga pitanja u intervjuu za MONDO pričao je mladi čuvar mreže. Jedna od tema bila je i reprezentacija Srbije... Za početak krenuli smo od godine koja je završena i njegovog sumiranja iste.

"Malo je bilo turbulentno, na kraju mogu da budem zadovoljan. Nisam bio standardan na početku sezone, kada se Petrić vratio, vratio sam se i ja na gol, stekao kontinuitet, povratio sampozdanje. Ukazao mi je povjerenje, drago mi je zbog toga. Malo sam počeo lošije, nisam branio, mogu da budem zadovoljan", počeo je Popović razgovor za MONDO.

PETRIĆ I SAVJETI

Ispričao je i neke detalje oko komunikacije sa Petrićem. "Lično meni nije nešto specijalno pričao, ali je sa svima nama razgovarao, pokušao da nas rastereti, da on preuzme pritisak i da vratmo sampouzdanje što je najbitnije. Kroz treninge i mečeve smo se podigli, dostigli smo neki nivo koji je trebalo na kraju prvog dijela sezone. Čekaju nas pripreme, da druga polusezona bude još bolja."

Potvrdio je da je mentalni aspekt ono na čemu je ekipa najviše napredovala od dolaska novog trenera.

"Mentalni dio je dosta značajan. Imali smo taj turbulentan period kada je tu bio šef Stolica. Dosta igrača je otišlo, nismo uspjeli da se povežemo. Petrić nas je rasteretio, tražio je od nas najprostije stvari. Da igramo fudbal, da uživamo i da samo vrijeme može da nam pomogne. Rekao nam je da će samopouzdanje vremenom da se vrati i to se i dogodilo."

Kada napadač pogriješi, obično ga čeka nova šansa i prilika za iskupljenje. Kada golman to uradi, lopta je u mreži i protivnik ima prednost. Upravo to bilo je jedno od pitanja, kako se kao mlad golman bori kada pogriješi.

"Na svu sreću mlad sam krenuo da branim u prvom timu, imao sam dosta grešaka, imaću ih u karijeri i to je normalno. Pokušavam da shvatim to na taj način. Ni neka vrhunska odbrana niti odbranjen penal niti najbolja utakmica, ništa od toga ne smije da me ponese. Isto tako i sa greškom, ne smije da me sputa da nastavim utakmicu. Treba da se isključim u tom momentu, malo da se presaberem, da shvatim šta se desilo i da svaka naredna reakcija bude dobra."

"MAŠTAM O DRESU SRBIJE"

Ova sezona specifična je i zbog prekida koji je trajao više od mjesec dana, zbog Svjetskog prvenstva u Kataru.

"Meni je lično prijalo. Imali smo dužu pauzu, vreme za odmor, trening. Bilo je neobično, sada nas čekaju duže pripreme, svako treba da ih iskoristi da se najbolje spremi za nastavak sezone. Odmor sam dobro iskoristio, nadam se da ću tako i pripreme i da ću u drugi dio sezone ući najspremniji."

Osvrnuo se na igre reprezentacije Srbije, kao i na Vanju Milinkovića-Savića koji je bio jedan od najboljih igrača "orlova" na šampionatu.

"Žao mi je Srbije, imali smo dobar tim, kada smo mi ispali, navijao sam za Argentinu zbog Mesija, srećan sam što je osvojio. Jedan od najboljih Mundijala u istoriji, dosta golova. Mnogo ljudi bilo je skeptično zbog prekida prvenstva, zbog toga što je u Kataru, ali je organizacija svega bila sjajna. Što se Vanje tiče, on je imao dosta posla, igrali smo sa jakim timovima i odradio je to na najbolji način. Stariji je dvije godine od mene, rekao bih da smo dobili golmana za budućnost. Tu su i Rajković, Dmitrović, pa i mi mladi koji dolazimo, ne treba da brinemo za to.

Upisao je Aleksandar jedan meč za "orlove" na prijateljskoj utakmici sa Panamom 2021. godine. Volio bi ponovo da se nađe među stativama. "Naravno da maštam o tome da zaigram za Srbiju, to je san svakog igrača, posebno na nekom velikom takmičenju. Imamo dosta dobrih golmana, pored igrača koje sam naveo, tu su i Mare Ilić, Mile Svilar, da ne zaboravim nekoga u nabrajanju. Imamo dosta dobrih golmana, trudiću se da svojim partijama i dokazivanjem probam da izborim mjesto. Na meni je da treniram, da budem što bolji i da se nadam pozivu."

"NE ODUSTAJEMO OD TITULE, LIGA ŠAMPIONA JE CILJ"

Razlika u odnosu na Crvenu zvezdu je velika, vječiti rival ima 10 bodova prednosti. "Ne treba da odustanemo, imamo dva derbija, jedan u ligaškom delu, pa u plej-ofu, ima dosta mečeva do kraja. Cilj je da se približimo Zvezdi, da otežamo put do titule. Ako dobijemo priliku da se borimo za titulu, da je iskoristimo. Imamo i Evropu. Treba da idemo korak dalje, čeka nas Šerif, možemo sa njima da igramo i da prođemo. Poslije žrijeb da nas pogleda, da dobijemo rivala po mjeri i da imamo šansu da prođemo još dalje."

Stvari u Ligi konferencija mogle su da budu i lakše za tim iz Humske, da je osvojeno prvo mjesto, ne bi sada igrali protiv Šerifa.

"Postoji neki žal zbog toga što nismo bili prvi. Ipak, treba da budemo realni, kada smo dobili grupu, malo ko je vjerovao da možemo da prođemo. Napravili smo neke izvanredne rezultat. Ne smijemo da budemo nezadovoljni. Imamo utakmicu više, ali to može da nam pomogne da se spremimo za mečeve koji slijede. Idemo na pobjedu protiv Šerifa, pa da vidimo šta dalje".

Srbija bi naredne sezone mogla da ima dva predstavnika u Ligi šampiona.

"Naravno da je Liga šampiona veliki motiv, nema većeg takmičenja u klupskom fudbalu. Imamo šansu da se borimo za to, nadam se da možemo to da uradimo sa prvog mjesta, ako ne, onda su tu kvalifikacije. Idemo postepeno."

Za kraj je imao poruku za navijače.

"Prije svega svima bih da čestitam praznike, da ostanu zdravi, da provedu vrijeme sa porodicom. Da se potrude da napreduju bar malo u svim segmentima.Navijačima bih poručio da nas bodre, da imamo i mi teške trenutke, kao i svi. Ljepše je igrati pred punim stadionom, ali nam znači kada dođe i manji broj, ako su vijerni navijači. Vidjeli smo i dječiju tribinu, osmehe djece koji su srećni i iskreno vole klub, to nam je najbitnije. Napred Partizan", zaključio je Aleksandar Popović.