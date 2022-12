Mrkaić, Grgić i Ćorić napuštaju Borac: Tačno je da dugujemo plate, ali sve će biti isplaćeno u narednim danima!

Potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković govorio je prelaznom roku i planovima kluba, te finansijskoj situaciji i dugovanjima prema igračima.

Izvor: Promo/FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca završili su prvi dio sezone u Premijer ligi BIH na trećem mjestu na tabeli i otišli na odmor do 10. Januara, kada će početi pripreme za nastavak takmičenja.

U međuvremenu ekipa Vinka Marinovića pretprjela je velike promjene, nekolicina igrača je već napustila klub, a još nekoliko njih će u narednim danima razdužiti crveno-plavi dres.

Uprava kluba ima pune ruke posla, a o prelaznom roku i planovima, kao i o aktuelnoj finansijskoj situaciji u klubu na MONDO je govorio potpredsjednik Bogoljub Zeljković.

On se prvo osvrnuo na igrački kadar i otkrio koji su još fudbaleri na izlaznim vratima Gradskog stadiona.

"Imamo već nekoliko igrača koji su napustili klub, imamo i nekoliko igrača sa kojima dogovaramo raskid ugovora. Andrić i Gajić su napustili klub, ranije je dogovoren raskid i sa Zakarićem i Begićem. Sporazumno je otišao i Milan Spremo, a dogovaramo raskid saradnje i sa Momčilom Mrkaićem. Imamo i Dinu Ćorića kojem ističe ugovor 31.decembra obavili smo razgovore i u ovom trenutku bliže je da će nas napustiti, nego da će ostati. Takođe sporazumno je raskinut ugovor i sa mladim Ivanom Grgićem", rekao je Zeljković i dodao:

"Ostali igrači koji su bili u rosteru ostaju i dalje, Kulašin je tu, ima ugovor još dvije i po godine. Nakon analize prvog dijela sa trenerom Marinovićem, odlučili smo da napravimo određeni rez u igračkom kadru, tako da ne računamo više na igrače koji se ili ne uklapaju u ambicije, ili se nisu snašli, ili su željeli sami da odu. Sporazumno smo se razišli i sada nam predstoji sklapanje ekipe za nastavak sezone.

Borac je u međuvremeno doveo i dva pojačanja, stigli su Sergej Dojčinović i Ivan Lagundžić, a uskoro se očekuje još novih igrača u ekipi Vinka Marinovića.

„Što se tiče ostalih pozicija sa šefom i sportskim sektorom smo dogovorili da ćemo tražiti jednog odbrambenog igrača, jednog veznog, krilo i jednog napadača . Imamo dosta igrača na radaru, obavljamo razgovore, nije još ništa konkretno, ali nadam se da ćemo u narednim danima moći da saopštimo ime novog igrača. Pokušaćemo da pronađeno i dva, tri igrača da popunimo roster sa zaštićenim godištem kako bi trener imao veći izbor sa tim U21 igračima. Imamo i pregovore sa jednim vrlo talentovanim igračem iz BIH koji ne igra u BIH, već jednoj velikoj regionalnoj ekipi. Još je to daleko od realizacije, ali koliko je daleko, toliko je i Blizu".

Treba nam kontiunitet "Ono s čime sigutrno nismo zadovoljni je da smo proteklih godina mijenjali dosta trenere i igrački kadar. Nadamo se da će Vinko ostati duže, postoji želja i s naše i njegove strane, a prvi dio je dobro funkcionisalo otkako je preuzeo i ispunio je naša očekivanja. Formirali smo i skauting službu koja prati i niže lige kako u BIH tako i u regionu i nadam se da u narednom periodu da će biti manje tih čestih odlazaka i dolazaka".



Prethodnih dana govorilo se o povratku Almedina Ziljkića u Premijer ligu BIH. Bivši fudbaler Borca pominjao se kao pojačanje Sarajeva, ali pisalo se i o interesovanju crveno-plavih.

"Ziljkić ima još pola godine ugovor sa Olimpijom, u kontaktu smo sa njim, on je zaslužio da mu vrata Borca uvijek budu otvorena. On jeste naša želja, Ziljkić je i govorio da mu je Borac prva opcija ukoliko se odluči za povratak u BIH, međutim, mislim da u ovom trenutku to nije realno, niti je realno da on ode u Sarajevo, što su bile neke medijske spekulacije", istakao je Zeljković.

Aktuelna tema su i dugovanja, posebno nakon objava Sindikata profesionalnih fudbalera „Nezavisnost“ iz Srbije, te Sindikata profesionalnih fudbalera u BIH koji su prozvali banjalučki klub zbog dugovanja igračima.

"Kada govorimo o finansijama moramo da napomenemo da smo u posljednjih 4-5 godina riješili dugovanja, koja nisu neka mala, nego milionska dugovanja koji su godinama pravili problem klubu. Morali smo da rješavamo prošlost, a moramo i tekuće obaveze. Napravili smo niz kapitalnih investicija, od hibridnog terena koji je bio projekat FSBH, za koji smo mi takođe izdvojili 550.000KM. Promijenili smo reflektore, stavili brojače karata, u saradnji sa atletičarima urađena je i atletska staza, postavljen je novi semafor, dosta stvari na stadionu je urađeno", rekao je Zeljković i potvrdio da klub duguje igračima plate, ali da će one biti isplaćene već narednih dana.

"Kada su u pitanju trenutne obaveze tačno je da dugujemo plate od jula, to niko ne spori, i stojimo iza toga. S druge strane imamo obezbjeđen budžet, ali je naš sistem finansiranja takav da ne dobijamo sredstva na mjesečnom nivou, već kvartalno ili periodično i zbog toga obaveze nisu ispunjavane mjesec za mjesecom. Klub tako funkcioniše već, četiri-pet godina i kako dobijamo prilive tako rješavamo obaveze. Što se tiče dugovanja, natpisa i priča, tačno je da se duguju plate, ali očekujemo do Nove godine, a ako ne dotad onda u prvi danima sljedeće godine priliv i riješićemo sve obaveze za 2022. godinu i počećemo 2023. godinu čisti", istakao je Zeljković.

On je dodao da igrači koji dolaze u klub i koji su tu znaju kako klub funkcioniše i da će na kraju biti isplaćeni.

"Oni znaju da je to moguće sa se desi da ima kašnjenja, ali da uvijek dođe trenutak i da mi to isplatimo. Ponavljam, tačno je da dugujemo pet-šest plata, ali to će da bude riješeno u narednim danima“.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Zeljković je priznao da je eliminacija od B36 Toršavna sa Farskih ostrva bila veliki neuspjeh, kako u sportskom, tako i u finansijskom smislu.

"Moramo biti svjesni i da smo napravili veliki kiks na početku sezone kada smo eliminisani u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu i tada smo ostali bez značajnih finansijskih sredstava koje smo planirali. Ekipa koju smo imali, koju imamo i koju ćemo ići ne zadovoljava se samo tim da izborimo Evropu. Tri godine zaredom smo izborili Evropu, ove godine nam je cilj da to učinimo i četvrti put, ali želimo i neki iskorak, a ne da ispadnemo odmah u prvom kolu. S obzirom koliko je uloženo u ekipui, imena igrača, nismo smjeli dozvoliti da ispadnemo od ekipe sa Farskih ostvra. S obzirom kakav je dalje bio žrijeb može se reći da su igrači i mi samo sebi napravili medveđu uslugu", zaključio je Zeljković.

Fudbaleri Borca trenutno su na pauzi, a za 10. januar zakazana je prozivka, koju će obaviti Marinović i njegov stručni štab.

Planirano je da crveno-plavi prve dvije sedmice rade u Banjaluci, tokom kojih će odigrati prijateljsku utakmicu sa Slogom Meridian. Nakon toga Banjalučani će otputovati u Antaliju, gdje će raditi 15-ak dana i odigrati tri ili četiri pripremne utakmice.