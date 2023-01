Partizan hoće pojačanje iz Lige šampiona! Srušio snove Zvezdi, igrao sa Nathom i želi u Humsku - poslata je ponuda!

Dao je gol Crvenoj zvezdi, a sada bi mogao u Srbiju!

Partizan je spreman da dovede veliko pojačanje! Kako je novinarima otkrio tehnički direktor kluba iz Humske Miloš Vazura crno-bijeli su poslali ponudu za Doleva Hazizu!

Iskusni izraelski krilni fudbaler kojeg je ovdašnja javnost zapamtila po igrama u dresu Makabija iz Haife u mečevima sa Crvenom zvezdom meta je Partizana. Crveno-bijelima je dao gol, a sada bi mogao u Humsku!

“Poslali smo ponudu, očekujemo odgovor. Prelazni rok kod nas nije počeo još, želimo ga. Pregovaramo sa klubom, rekao bih da je igrač spreman da dođe. Nije jedini, pregovaramo sa još nekim igračima, imamo sve popunjene pozicije, tražimo igrače koji sportski sektor želi. Imamo dva igrača koja smo praktično dogovorili za jun već”, otkrio je novinarima Vazura, a onda istakao da je veliku ulogu u svemu tome imao i kapiten reprezentacije Izraela Bibras Natho.

"On ga je preporučio, imamo njega koji ga odlično poznaje, zna njegov mentalitet. Pored fudbalskih kvaliteta poznaje i njegove ljudske kvalitete što je dosta bitno za nas. Rekao nam je dosta lijepih stvari. Poslali smo ponudu Makabiju. Sada je na njima da odgovore", završio je Vazura.

Moguće je da će biti i odlazaka fudbalera, ali za sada su ponude za fudbalere crno-bijelih odbijene. Pogotovo su stranci zanimljivi drugim klubovima.

"Imamo ponude za tri igrača koje smo odbili. Kostur tima ostaje isti, ne prodajemo nikoga od njih. Imamo ponude iz Kine, Evrope i MLS. Zovu za Rikarda, Dijabatea, za mnoge igrače, raspituju se i o našim mlađim igračima, zvali su i za Belića. Za Dijabatea vidite i sami da su svi svjesni da vrijedi mnogo više. On i Natho dobili su srpske pasoše što je važno veoma i za nas. Što se Cimirota tiče, zanimljiv nam je, pratimo ga. Ima još šest mjeseci ugovora sa klubom.”

Prokomentarisao je kratko i dolazak Edmunda Ada u Spartak iz Subotice, pogotovo jer je taj igrač mjesecima bio na radaru Crvene zvezde. Hoće li se iznenaditi ako na ljeto završi na "Marakani"?

"Neću, to je jasan odgovor. Ne znam kako je tačno došao i šta sve tu ima oko posljedica i dešavanja. Zvao sam predsjednika Spartaka, čestitao sam mu na transferu. Slijedi utakmica Zvezde i Spartaka i biće pošteno sigurno, ne sumnjam u to. Ponavljam, pričao sam sa predsjednikom kluba, poštujem ih, u dobrim smo odnosima. Znaju oni sigurno šta ih čeka", rekao je on i na kraju se vratio na pregovore sa Hazizom.

"Ako ima neko teži od Izraelaca… Pregovori su u toku, Partizan ima svoje limite za transfer, traje sve. Ne žurimo, prelazni rok dugo traje. Hoćemo li ga čekati? Možda hoćemo, možda ne. Vidjećemo. Znamo da Makabi ima nekoliko igrača koje želi da proda. Možda ne mogu njega dok ne srede neki drugi transfer. Vidjećemo", zaključio je Vazura.

