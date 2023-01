Pogađaš tamo gdje me najviše boli! Partizanova "desetka" otvorila dušu: Mislili su da pričam bez veze...

Bibras Natho, Partizanov "plejmejker" i ljubimac navijača, dao je opširan intervju na pripremama crno-bijelih

Izvor: MN PRESS

Partizanov as Bibras Natho (34), odnedavno i državljanin Srbije, govorio je na pripremama crno-bijelih za klupski sajt i otkrio kako se osjeća pod vođstvom Gordana Petrića, da li je vrijeme za pobjedu u derbiju i o Partizanovoj želji Dolevu Hazizi. Poslije 146 odigranih utakmica za crno-bijele, 48 postignutih golova i 42 asistencije, navijači sa posebnom pažnjom prate sve što Izraelac kaže, jer ih je uvjerio svakim potezom od kada je stigao da odlično zna šta radi u svakom trenutku kada obuče dres i stavi "desetku" na leđa.

Na nekoliko nedjelja do nastavka sezone, on ne želi da ponavlja poruke da bi crno-bijeli trebalo da gledaju samo sebe i da se trude da pobijede u svakoj utakmici šampionske trke do kraja. U ovom trenutku, crno-bijeli zaostaju 10 bodova za Zvezdom.

"Umorio sam od ponavljanja toga, ali zaista moramo da gledamo u svoje dvorište. Ako gledamo previše unaprijed, možemo da zaboravimo na ono što je za nama. Prvo, da osiguramo drugo mjesto, koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Drugo, da se približimo vječitom rivalu koliko god je to moguće, pa i da ih prestignemo."

Naravno, on ne krije da ga boli to što još nije podigao titulu sa crno-bijelima.

"Pogađaš me u najbolniju tačku moje karijere u Partizanu. Moram da donesem titulu Partizanu! Ne želim da pričam o domaćem prvenstvu iz poštovanja, ali svjestan sam kakva je situacija. Nadam se da ću barem uvesti Partizan u Ligu šampiona, to bi bilo sjajno za navijače. Neću se zaustaviti dok ne napravimo nešto veliko!"

A šansa za to veliko ponovo se pruža u Evropi, gdje crno-bijeli igraju "proljeće" drugu sezonu zaredom - prvi put u klupskoj istoriji.

"Sada sam to saznao, prošli smo veoma tešku grupu, bili ispred Kelna, bili blizu i da budemo prvi u grupi. Neće biti lako protiv Šerifa, teška utakmica je pred nama, ali mislim da možemo do osmine finala, pa ako budemo imali malo sreće na žrijebu i dalje od toga. Odmah sam poslije žrijeba rekao da možemo da prođemo grupu. Mnogi su pomislili da pričam bez veze, ali zaista sam vjerovao u ovaj tim. Stručni štab je odličan, igrači su na veoma visokom nivou, vjerovao sam u prolaz."

Natho je potpisao novi ugovor i igraće i sljedeće sezone za crno-bijele.

"Imam sjajan odnos sa svima u klubu, od uprave do sportskog direktora, uživam u njihovom povjerenju, nadam se da će se saradnja i nastaviti. Ali naravno, sve zavisi od mojih igara na terenu", rekao je on i naglasio da osjeća povjerenje trenera Petrića. "Osjećam da vjeruje u mene i moj stil igre, zna šta mogu da donesem timu i srećan sam zbog toga. Moram to da iskoristim, da radim jako. Ako gledam samo svoj učinak, mislim da sam odigrao dobru polusezonu i želim tako i da nastavim."

Izraelac planira da igra bar još dvije godine.

"Sjajno se osjećam u svom tijelu i siguran sam da mogu da igram minimum još dvije sezone, a za poslije ćemo vidjeti."

Takođe, priznao je da bi mogao da vidi sebe u Humskoj i poslije igračke karijere.

"Možda. Mnogo volim fudbal, mislim da imam dosta i iskustva, vidim da mi i klub vjeruje ako kažem nešto. Volio bih nakon karijere da ostanem u klubu, ne znam tačno na kojoj poziciji, ali nakon 35 godina počneš da razmišljaš i o tim stvarima."

"Srpski kao ruski, sve razumijem, ali..." "Sjajno, počinjem da učim srpski jezik. Djeca treba da dobiju pasoše, žena i ja uživamo, ona je i započela biznis, ovo je naša druga kuća! Ljudi su uvijek izuzetno dobri prema nama. Kada pričam sa ženom, želimo da ostanemo u Beogradu i nakon karijere, bićemo presrećni ako se tako i desi. Kada je u pitanju srpski jezik, srećom sličan je ruskom. Gotovo sve razumijem, ali teško mi je da pričam. Vježbam, pa polako.“

Ove zime, Natho je preporučio klubu i svog zemljaka Hazizija, koji je potencijalno pojačanje crno-bijelih. "Igrao je sa mnom u reprezentaciji, gledao sam njegove utakmice. Sjajan je igrač, u posljednje dvije sezone se mnogo poboljšao. Uvijek je bio darovit i tehnički potkovan, ali u posljednje dvije sezone zaista je eksplodirao. Mislim da bi mnogo mogao da nam pomogne, nadam se da će klubovi da se dogovore oko novca. On želi da se oproba u inostranstvu, rekao sam mu da u Partizanu može da odskoči. Dobar je dečko i ja mu želim sve najbolje."

Sa njim u timu, crno-bijeli bi mogli da se suprotstave Zvezdi u derbiju, u kojem Natho želi pobjedu.

"Uvijek je vrijeme da se pobijedi u derbiju! Dugo već nismo pobijedili u derbiju, ali imamo priliku već 1. marta. Počinjemo nastavak sezone na teškom gostovanju, pa imamo Evropu, tako da korak po korak."

Natho je govorio i o radu sa dvojicom trenera ove sezone. "Prethodni trener (Ilija Stolica, prim. novin.) je više zahtijevao na taktici i pozicioniranju, dok sada više radimo na trčanju i fizičkoj spremi. Što se tiče fudbala, svaki trener ima svoje ideje, ali ja ne mogu da kažem šta je bolje", rekao je on.

Petrić je promenio način rada u Beogradu sa po jednim treningom dnevno, ali u trajanju od dva sata i 10 minuta. "Da, kada smo se vratili nakon pauze bilo je dosta vremena do utakmica, te smatram da je to bila dobra odluka, trudili smo se. Sada je vrijeme da treniramo kraće, ali dva puta dnevno. Na kraju sve zavisi od rezultata – ako budu dobri, znači da su i pripreme bile dobre, a ako ne budu dobri, znači da ni pripreme nisu bile dobre", zaključio je Natho.