Natho "šapnuo" pojačanje Partizanu! Razbio Zvezdu, a sad dolazi u Humsku - oglasio se glavni čovjek za transfer

Bez Gordana Petrića transfera neće biti, ali kako je šef struke crveno-bijelih istakao Dolev Haziza posjeduje kvalitet.

Izvor: MN PRESS

Partizan u drugi dio sezone za sada ulazi bez pojačanja, mada se Miloš Jojić priključio treninzima i sa ekipom je. Miloš Vazura je otkrio da se pregovara dolazak izraelskog krilnog igrača Doleva Hazize, a to je potvrdio i Gordan Petrić.

Pred početak drugog dijela priprema crno-bijelih u Beleku on je naglasio da se prije svega stručni štab pita oko pojačanja, ali da bi bili zadovoljni ukoliko stigne Haziza.

"Za igrače koji su u ponudi ja sam taj koji daje posljednju riječ. Hazizu je preporučio Natho, ali sam ga već znao iz mečeva Lige šampiona i utakmica protiv Crvene zvezde minulog ljeta. Samim tim što je reprezentazivac svjedoči o kvalitetu, no, ponovo sam ga analizirao i ne možete nikada da tvrdite da će se uklopiti u neki stil, koncepciju, Međutim, kao i u slučaju Jojića, kvalitetan igrač uvijek može da se prilagodi. Upitao sam Natha za njegov karakter i dobio pozitivnu informaciju, rekao je sve najbolje, pa sam dalje proslijedio klubu. Pregovori, ponude – to mene ne zanima iz ove pozicije, samo me zanima igrač. Što se dvojice ostalih igrača tiče, da li će doći – to su samo priče, ne znam da li možemo da ih dovedemo. Bitno je da se napravi prostor u timu za sve nove momke, kao što je bitno i da odabir bude kvalitetan", rekao je Petrić.

Dok ne dođu nova, sreli smo i neka "stara" lica – Miroslava Bogosavca, tu je i Nikola Terzić sa svojim novim klubom, dok nas pretposljednjeg dana sa ekipom CSKA iz Moskve očekuje i Saša Zdjelar.

"To je neminovnost, baš kao i u vremenu u kome sam i sam bio fudbaler. Uvek poželim tim momcima da nađu bolje uslove, druge izazove. Nikada nikome neću stati na put, jer sam bio u toj koži i jednostavno dođe vrijeme kada pojedini igrači naprosto moraju da odu", istakao je prvi čovjek struke Partizana.

Za sada je samo Nikola Terzić napustio klub i otišao na pozajmicu u Tursku.

"Kada je došla ponuda, Terza me je zvao i pitao šta mislim o tome. Upitao sam onda i ja njega šta misli, kako se osjeća, pa mi je odgovorio da bi probao da bi imao veću minutažu. Dobio je moje odobrenje, jer nisam želio da mu stanem na put i nadam se da će dobiti i prostor i minutažu u toj drugoj ekipi, pa da se vrati ponovo u Partizan. Fudbal je takav, nekada vam se namjesti, nekada naprosto ne i onda tražite svoju sreću. Nikola nije imao minutažu koju je možda i zaslužio, ali je imao nesreću da na njegovoj poziciji igra Fuseni Dijabate, koji je pokazao mnogo više i od njega i od nekih drugih i za poštovanje je što je imao hrabrost da ide da proba u drugoj sredini", istakao je Petrić.