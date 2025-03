Kapiten Partizana doživio neprijatnost na Banjici: Aleksandar Jovanović se našao usred haosa na rukometnom meču

Golman Partizana i reprezentacije Srbije Aleksandar Jovanović nije uspio da uđe u halu na utakmici između rukometaša Partizana i AEK-a.

Golman Partizana i reprezentacije Srbije Aleksandar Jovanović doživio je veliku neprijatnost na rukometnoj utakmici. On je došao da podrži crno-bijele u revanš meču četvrtfinala Evrokupa protiv AEK-a, ali nije mogao da uđe u halu.

Na samom ulazu u halu stvorila se ogromna gužva i policija nije dozvolila Jovanoviću da uđe u halu. Došlo je do guranja i vike, ali razlog za to što ga nisu pustili da prođe još uvijek nije poznat. Pogledajte i kako je sve to izgledalo:

Utakmica između dva tima je prekinuta još prije početka kada su gostujući rukometaši odlučili da napuste teren kada je petarda ili neko drugo pirotehničko sredstvo upalo na teren. Poslije dugog premišljanja i razgovora sa delegatima i sudijama odbili su da odigraju meč, pa se sada čeka konačna odluka u vezi sa odigravanjem utakmice.

