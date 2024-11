"Volio bih da mirnoćom budem primjer": Golman Partizana objasnio kako je došlo do tuče u Bačkoj Topoli

Golman crno-bijelih Aleksandar Jovanović nije ponosan zbog svoje reakcije i tuče koja je izbila u utakmici Partizana i TSC.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je slavio u Bačkoj Topoli 2:1 protiv TSC, ali je utakmicu 14. kola Superlige obilježila tuča na terenu u 74. minutu. Akteri su bili golman "parnog valjka" Aleksandar Jovanović i strijelac jedinog gola domaćina Ifet Đakovac. Sudija je situaciju smirio tako što je pokazao pet žutih kartona, ali i pored kazne na terenu igrač crno-bijelih je osjećao moralnu odgovornost, pa je javno govorio o sukobu.

"Ne ponosim se reakcijom", ističe Jovanović tokom gostovanja u Partizanovom podkastu. "Trudim se da dajem primjer saigračima i izgradim poštovanje kod fudbalera suparničkog tima i sudija, ali sam poslije primljenog gola želio da šutnem loptu ka centru, kao što uvijek činim, uslijedila je provokacija poslije koje nisam mogao da se zaustavim."

Pogledajte 01:09 Tuča na TSC - FK Partizan Izvor: Arenasport 1/printscreen Izvor: Arenasport 1/printscreen

Objasnio je Jovanović kako su rivali postupli poslije sukoba.

"Došlo je do uvrede, ne bih javno govorio šta mi je Đakovac rekao, mada se kasnije izvinio, zajedno sa kapitenom Nemanjom Petrovićem, shvatio da je pogriješio. To ne umanjuje moju ulogu u haosu. Takav sam, možda sam pretjerao... U redu, možeš da bocneš loptu, da mi daš gol, ali niko ne može tek tako da me vrijeđa bez razloga. Kad sam kasnije pogledao snimak postalo mi je jasno da se ne ponosim reakcijom, iako sam naučen da ne dam na sebe i na ekipu."

Čini se da navijači vole ovu stranu Jovanovića, ali golman crno-bijelih ne želi da ga tako doživljavaju. "Znam da navijači cijene, ali ne volim kad se tako ponašam. Više bih volio da mirnoćom budem primjer, naročito mlađima. Doduše, možda nam je u tom trenutku utakmice bio potreban haos“, zaključio je Jovanović.