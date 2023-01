SRBINU PONUDILI DA KUPI MANČESTER SITI: Mandariću jedno odmah bilo SUMNJIVO - Roman Abramović mi se izvinjavao!

Kako je poznati srpski biznismen umalo kupio sada najdominantniji klub u Engleskoj.

Poznati srpski biznismen Milan Mandarić (84), poznati srpski biznismen koji je decenijama bio vlasnik niza fudbalskih klubova, i dalje živo pamti svoje dane velikog uspjeha u Engleskoj. U toj zemlji je "podigao" Portsmut u Premijer ligu i zaslužio da mu podignu bistu, a bio je vlasnik i Lestera i Šefild Venzdeja, prije nego što je 2015. preuzeo Olimpiju iz Ljubljane i napustio ju je 2021. razočaran. "Slovenija mi je ubila entuzijazam u fudbalu", rekao je on u svojoj ispovijesti za podkast "Biznis Priče".

Zanimljivo je to da je Mandarić 1998. prodao Nicu poslije osvojenog Kupa Francuske i preselio se u Englesku, a njegov dobar prijatelj, legendarni Džordž Best, ponudio mu je pomoć da kupi Mančester siti! Krajem devedesetih, to se Srbinu nije učinilo kao dobar posao i objasnio je i zašto.

"Džodž mi je rekao - Predsjedniče, Engleska je za vas, imam fantastičan klub, Mančester siti, veliki klub, da napravite, da ispeglate to... Napravili ste to u Standardu i u Nici, a rekao sam mu da ću da idem da vidim. Bila je subota, utakmica, pun stadion, proveo sam dosta vremena, razgovarao sam sa ljudima i vidio sam da je to zamračeno, da je svako ko dođe da me upozna gazda kluba. Onda sam vidio da nije čista situacija. Rekao sam mu 'Džordž, nije ovo za mene'", objasnio je Mandarić.

Bilo je to više od decenije prije dolaska Mansura Bin Zajeda na čelo kluba, a Abramović je brzo shvatio gdje će mu biti bolje. "Sa mnom je bio Englez koji je igrao za mene u San Hozea Eartkvejku, Bob Meknab i kaže mi 'Milane, dobio sam podatak da je Portsmut fantastičan klub, sjajna publika, mali je, da uspiješ tamo napravio bi veliku stvar Da skratim priču, otišao sam dole i pobjeđivali smo, publika je pjevala 'There's only one Milan' ("Samo je jedan Milan"). Ušli smo u Premijer ligu i to je bila ludnica, sa autobusom koji je išao po ulicama, iako je kiša padala bilo je 50-60 hiljada ljudi, a oni pjevaju Milanu. Moj unuk stoji pored mene i plače i kaže 'Kako oni kažu There's only one Milan', kad sam i ja Milan".

Mandarić je bio na čelu kluba i kada je u Englesku stigao Rus Roman Abramovič, koji je za dvije decenije napravio Čelsi velikanom svjetskog fudbala. A prvu utakmicu igrao je baš protiv kluba koji je bio u vlasništvu srpskog gazde.

"Abramovič je imao sliku moju u kancelariji. Kad je došao i kupio Čelsi, prva utakmica bila je protiv Portsmuta. Obično dođem ranije u 'board' sobu, red je da svi imamo večeru prije utakmice, tim protiv koga igramo ima sto od 15 mjesta, tu su i drugi gosti, gradonačelnik, zvanice... I ja dođem na taj meč ranije, 5-6 minuta prije nego obično, odem u marketing, da vidim koliko je prodato karata, šta ima novo... Uđem unutra i kaže meni Džan koji je na vratima da je unutra petoro ljudi koji stoje po ćoškovima. Pitao sam šta rade i nije znao da mi kaže. Uđem, a ono krupni momci, Rusi. Uđem unutra, a tamo sve Rusi - pitam ih 'Momci, šta vi radite ovdje?', a oni mi kažu da su sa gospodinom Abramovičem, njegova zaštita. Rekoh mu da ovdje nema protekcije i da ako se gospodin Abramovič boji nečega, neka ne dolazi na utakmice. Objasnio sam im da toga nema u Engleskoj i da ću se za tri minuta vratiti i da ne bi trebalo da budu tu kad se vratim".

"Na poluvremenu, Roman dođe, teško je govorio engleski, izvinio mi se, objasnio mi je da je to kod njih pravilo, da je to njegova prva utakmica, izvinio mi se, da to nije bilo ništa protiv mene, objasnio da tako rade u Rusiji. Rekao sam mu da ne bi trebalo da se brinu. Pobijedili su nas 2:1 i poslije ga vidim u Dubrovniku sa jahtom, šeta na Stradunu, pitam gdje je obezbjeđenje, on kaže da nema više toga. Ali da vam kažem, fantastičan je kao čovjek i pomogao je puno stvari u Engleskoj. Ali on će za funtu kupiti nazad Čelsi, samo je pitanje dana. Iako je pravi muškarac, čovjek, nema sa njim problema. Uzeli smo jednog igrača od njih na pozajmicu, pozvao ga je i poslije pet minuta je rekao da je sve u redu i da nema problema", rekao je Mandarić u podkastu "Biznis Priče".