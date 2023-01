Zdravko Mamić u svom stilu: JE*O TI MAJKU SVOJU - đubre jedno!

Zdravko Mamić danas održao još jednu konferenciju koja nije mogla proći bez psovki.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Zdravko Mamić je danas u Mostaru održao još jednu konferenciju za medije na kojoj je govorio o trenutnoj situciji u Dinamu i krivičnoj prijavi koja je podnesena protiv njega, 45 članova Skupštine kluba i još tri člana Nadzornog odbora Dinama. Ni ova konferencija nije mogla proći bez psovki, a najveći broj istih bio je usmjeren prema Krešimiru Antoliću.

Mamić je većinu vremena "divljao", a na kraju se obrušio na Antolića.

"Klub ostavljam u situaciji kad nije dužan ni jednu kunu, kada je prvi, kada je osvojio 16 trofeja. Ja sam svoje snove ostvario. Majku ti *ebo svoju Antoliću, izdajniče", rekao je Mamić pa nastavio:

"Kako te nije sram da u krivičnoj prijavi kažeš da su se 49 ljudi uvezalo u zločinačko udruženje da bih ja sebi uzeo 50 miliona evra. Smeće jedno ljudsko. Proklet bio dan kad su te moje oči vidjele i kad sam ti dao priliku da napraviš ovo što si napravio od našeg kluba. Hvala vam svima i oprostite na izrazima, ja sam samo čovjek".

Mamić je između ostalog govorio i transferu Mislava Oršića

"Oršić se tada trebao prodati za 10 miliona. I u tom trenutku sam imao moć. Svi su za to da se proda Oršić i ja to ne dam. Oršić zna da ja to ne dam. Zove me lično njegov agent i moli me da ga prodamo i ja mu kažem da ako Oršić ode Dinamo neće biti prvi. Oršić me lično zvao i molio me takođe, ali i njemu sam rekao da ga se nikada ne smije pustiti", rekao je Mamić i dodao:

"To đubre koje je bilo za prodaju Oršića kaže da sam ja tražio da se Oršić proda, a to đubre je prodalo Oršića kad se nikad nije smio prodati, a prodao ga je za 5,7 miliona evra."

"Neće Antolić u grob otjerati naš Dinamo i vaše porodice, nemojte mu to dozvoliti", zaključio je Mamić.