Poruka Zdravka Mamića iz Mostara: Nisam nijedna struja osim Dinamove! Izbacite Antolića ili vadim artiljeriju!

Zdravko Mamić je u petak u Mostaru održao konferenciju za štampu iako je na prethodnoj govorio da više neće držati press konferencije. Ipak se predomislio...

Popularni "Maminjo" obratio se danas novinarima u Mostaru povodom aktuelne situacije u zagrebačkom Dinamu.

"Pozdravljam sve ljude iz Dinama, skupštinare, upravu. Oni su moji braća i sestre. Ponosan sam jer sam bio dio hrvatske reprezentacije. Zlatku Daliću i reprezentaciji predvođenu Lukom Modrićem, koji su me veselili. Mojim imenom se puno barata u javnosti zadnjih dana. Ne znam čemu histerija. Ja u Dinamu ne obavljam nikakvu funkciju već četiri i po godine. Govori se da ja pripadam nekakvoj struji u Dinamu. Nisam nijedna struja. Ja sam struja GNK Dinamo. Moja braća i ja smo bili uvijek čvrsto uz Dinamo. Moj brat Stojan i ja smo bili na probi u Dinamu. Moj brat Zoran je osoba koja je osvojila najviše trofeja u istoriji kluba - 28. I šta bismo sad trebali? Zoran i Zdravko Mamić nestati? Ne, evo, tu smo, nismo umrli. Stvarali smo zajedno taj Dinamo. Čitav jedan grad ljudi u Dinamu se brine o donošenju sportske politike. E, pa među tim ljudima su Zoran i Zdravko Mamić. Odlučili su da dođu u klub Drmić, Ljubičić, Bočkaj...", rekao je Mamić, a prenijelo "Oslobođenje".

Potom se okomio na Krešimira Antolića, o kojem se puno govori u posljednje vrijeme.

"Oni su rekli da žele zaštititi klub od 'mamićevaca'. Odjedanput im se učinilo zgodno da preuzmu kontrolu kluba. To je napravio Krešimir Antolić - policajac kojeg je hrvatska policija eliminisala iz svojih redova. Ja i moj brat smo uzeli zmiju u njedra. On je polako infiltrirao svoju hobotnicu. Zaposlio je svoga brata koji ima sumnjivu prošlost. On nije kvalifikovan da bude direktor firme Plavi korner. Antoliću treba nadzor, doveo je policajce da ga čuvaju. Zaposlio je policajca Hodulaka te njegovog sina i njegovu ženu da vodi Bad Blue Girls. Živi s glasnogovornicom kluba koja nije za taj posao kvalificirana. Zastrašivao je svoje kolegice u Upravi, pobjegle su u Švajcarsku. On je zaveo mog drugog oca, predsjednika Barišića. On je bio stabilnost, snaga kluba i moralna vertikala. Predsjedniče, niste zaslužili nakon toliko decenija djelovanja da budete čovjek koji će biti destabilizator kluba. Odvojite se od loših ljudi koji su vas zaveli i izmanipulisali. Ništa im nije sveto osim njihovih ličnih interesa. Kako je moguće da vi kao predsjednik zloupotrebi Dinamov ustav i ignoriše odluku vrhovnog tijela, a to je nadzorni odbor? Predsjedniče, nemojte učestvovati u rušenju kluba. Vi ste inženjer Mirko Barišić, časni gospodin. Tešku artiljeriju ostavljamo za neki drugi put ako se ne budu poštovale ove odluke. Danas ćemo gospodski. Sutra je Badnjak, a prekosutra Božić", istakao je Maminjo.

