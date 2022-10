Srbima su menadžeri i vlasnici kafića "gurali" igrače u reprezentaciju: Mamić hvali Piksija - Kod njega to ne može!

Zdravko Mamić hvali Dragana Stojkovića i njegovu generaciju koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Nekadašnji "alfa i omega" zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić oduševljen je reprezentacijom Srbije otkako je vodi selektor Dragan Stojković, a ističe da ga je godinama čudilo što nisu pravili veće uspjehe. Mamić ističe da Srbija ima više stanovnika od Hrvatske, samim tim i veću bazu da crpi talentovane fudbalere, ali godinama nije napravljeno ništa značajno i tek sada sa pravim čovjekom na mjestu selektora - stvari dolaze na svoje mjesto.

"Mnogo puta sam poredio Hrvatsku i Srbiju, jer su mi često postavljali pitanje šta je to što Hrvatska ima, a Srbiji nedostaje. Nema nikakve dileme da je Hrvatska dobra, jer se godinama bori i opstaje u vrhu svjetskog fudbala. U posljednjih 20 i nešto godina jednom je bila druga, a jednom treća na svijetu. To govori o konstantnosti. Uvijek sam govorio da je po kvalitetu Srbija tu negdje, ali joj fali kult reprezentacije. Ranije su vaš tim sastavljali menadžeri i vlasnici kafića i gurali su svoje igrače. Toga više nema i siguran sam da se slične stvari neće dogoditi dok god je Piksi selektor", rekao je Mamić za "Informer".

Za Piksija, koga interesantno nikada nije upoznao lično, kaže da mu se divio kao igraču, a nastavio je da ga prati i od kada je počeo da se bavi trenerskim poslom i zato vjeruje da je čovjek od velikog integriteta: "On bira samo one igrače koji zaslužuju da igraju, zna dobro šta je reprezentacija i kako se pobjeđuje, drži sve pod kontrolom. To je preduslov da bi reprezentacija bila uspješna", rekao je Mamić i dodao:

"Piksi je bio veliki, osvajao titule i njegovi potezi nikog nisu ostavljali ravnodušnim. Posjeduje šampionski gen, koji mu, siguran sam, mnogo pomaže i u trenerskom poslu. Zbog toga se ne bih iznenadio da Srbija napravi nešto veliko u Kataru. Može daleko da dogura".

Podsjetimo, Srbija će na Svjetskom prvenstvu u Kataru igrati protiv Brazila, Švajcarske i Kameruna, dok će Hrvatska u grupnoj fazi igrati protiv Kanade, Maroka i Belgije.

