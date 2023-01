Zvezda i Partizan nisu dali igrače Piksiju: Selektor se oglasio - Htio sam neke da vidim, žao mi je...

Selektor je planirao sedmoricu da povede na utakmicu protiv Amerike, ali se to neće dogoditi.

Izvor: MN PRESS

U intervjuu za sajt FSS, selektor "A" reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da će meč u Los Anđelesu biti odlična prilika za igrače iz domaćeg šampionata da pokažu koliko vrijede i da neko od njih izbori status standardnog člana najjače postave uoči velikih izazova u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Reprezentacija Srbije okupila se u petak na početku priprema za kontrolnu utakmicu protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, koja se igra 26. januara u Los Anđelesu, od 4 ujutru po srednjoevropskom vremenu. Selektor Dragan Stojković Piksi pozvao je igrače iz domaćih timova - bez fudbalera Crvene zvezde i Partizana.

"Tu je 17 igrača koji će biti na raspolaganju. Hvala svim klubovima koji su izašli u susret i pustili igrače da budu dio 'A' selekcije. Moram da napomenem javnosti, nema na spisku igrača Zvezde i Partizana, žao mi je zbog toga, ali se ne ljutim. To je njihovo pravo, nisu dali dozvolu igračima da budu dio tima ovog puta i nema nikakvih problema. Žao mi je, jer sam htio neke igrače da vidim uživo i na djelu, što ne znači da ih neće biti. Bilo je planirano da tu budu sedmorica igrača iz tih klubova", rekao je Piksi u intervjuu za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Selektor je naglasio da to neće biti revijalna utakmica, bez šansa fudbalerima da se dokažu.

"Tu je grupa igrača koja je dobro poznata fudbalskoj Srbiji, pokazali su se i dokazali našoj ligi, kvalitet koji su pokazali je potpuno zadovoljavajući. Pitanje je da li to mogu da podignu na viši nivo. To ćemo vidjeti. Utakmica u Los Anđelesu protiv SAD predstavlja sve samo ne ekskurziju, iako je prijateljska utakmica. To je odlična šansa i prilika za sve te igrače da pokažu talenat. Mart se bliži i veoma brzo kreće ono pravo - kvalifikacije za EURO. Imaju sve u svojim rukama, da pokažu i dokažu da im je mjesto u A selekciji. Možda neće biti iznenađenje da neko od njih bude na spisku za mart, iako neću da im stvaram pritisak."

Pogledajte ko je sve na spisku:

Izvor: FSS

Među onima koji će biti dio tima je i napadač Dejan Joveljić, koji u Los Anđelesu igra za Galaksi i mnogi su ga "vidjeli" i kao dio reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

"Idealna prilika za njega da nas dočeka, da nam pokaže Los Anđeles. Šalim se, ima nevjerovatan kvalitet, izuzetno je skroman, puno radi sa ekipom. Neko je i pričao da je mogao na Mundijal, naravno da je mogao. Cijenim njegove kvalitete, ali ima vremena za njega. Mlad je, a mart je vrlo, vrlo blizu, sve će zavisi od njega."

Reprezentacija će se poslije te utakmice vratiti kući, a onda će sve misli biti usmjerene ka martu i početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj. "Jedva čekam mart, pogotovo poslije neuspjeha i očekivanja koje je nacija imala. Čekamo taj popravni ispit, što i učenik u školi čeka kad padne na ispitu, da mu se šansa da na popravnom popravi utisak. Jedva čekam da ponovo krenemo sa rezultatima kakve očekujemj"