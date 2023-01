Liga šampiona? SAD JE NEMOGUĆA MISIJA! Svi detalji kazne Juventusu: Pogledajte koliko je pao! Šta će biti sa Vlahovićem?

Juventus je dospio u ogroman problem

Izvor: Profimedia

Juventus je kažnjen oduzimanjem 15 bodova zbog finansijske malverzacije prilikom desetina transfera. Iako "stara dama" ima pravo da uloži žalbu, što će se i dogoditi, na tabeli je već spuštena u sredinu. Teoretski, sada ima šansu da se dogodine plasira u Ligu šampiona koliko i Bolonja i Empoli.

Saopšteno je da je izrečena zabrana od 2,5 godine vršenja funkcije Fabiju Paratićiju (50) stručnjaku koji je od 2010. do 2021. stvorio u Juventusu niz šampionskih timova kao sportski direktor. Sada je u Totenhemu i ozvaničeno je da je ipak kršio pravila kada je nizao titule sa "starom damom". On je dobio najoštriju kaznu, a po dvije godine su dobili Andrea Anjeli (47), član čuvene porodice koji je vodio klub od 2010. do novembra 2022, kada se povukao kada je lokalni tužilac naložio ispitivanje finansijskih računa. Takođe, kažnjen je i izvršni direktor Juventusa Mauricio Arivabene (65), koji je u upravi Juvea od 2012.

Niz sankcionisanih funkcionera Juventusa nastavlja se osmomjesečnom suspenzijom za Pavela Nedveda (50), slavnog fudbalera, osvajača Zlatne lopte i bivšeg potpredsjednika borda direktora kluba. I legendarni Čeh se povukao iz Juventusa u novembru, kao i cijeli bord direktora zajedno sa Anjelijem. Uz njega, kažnjen je i Federiko Kerubini (51), prvi čovjek sporskog sektora, koji je krajem godine ostao u klubu nakon odlaska niza čelnika. On ipak neće moći da radi taj posao dok ne odsluži kaznu u trajanju od 1,4 godine.

S obzirom na sve navedeno, kao i na činjenicu da je Juventus sada 12 bodova udaljen od četvrtoplasiranog Lacija, koji zauzima posljednje mjesto koje vodi u Ligu šampiona, krajnje je neizvjesno da li će "stara dama" uspjeti da se vrati u elitu. Zanimljivo je da isti broj poena ima i Roma, koja je šestoplasirana, na mjestu koje vodi u Konferencijsku ligu. Ako ne uspije da ih stigne i prestigne, Juventus će bez Evrope, a pogotovo bez Lige šampiona, snositi velike finansijske posljedice, što bi moglo da se odrazi i na sastav ima za sljedeću sezonu. Da li će Dušan Vlahović, Anhel Di Marija i druge zvijezde i u tom slučaju ostati u ekipi? Da li će novi asovi moći da se privuku ako im Juve bude nudio bilo šta osim Lige šampiona? Sada dosta toga postaje neizvjesno kada je u pitanju velikan iz Torina.

Juventus je i dalje aktivan i u Kupu Italije i igra u četvrtfinalu protiv Lacija. Pobjednik tog duela igraće u dvomeču polufinala protiv Intera ili Atalante. A kada je u pitanju Serija A, stvarno od petka uveče izleda zaista sumorno za klub iz Torina: