"Tako se NE POBJEĐUJE!" Ibrahimović "pecnuo" Argentince: Ne brinem ja za Mesija, već za OSTALE!

Zlatan Ibrahimović razočaran je ponašanjem pojedinaca u taboru Argentine nakon finala Mundijala u Kataru.

Izvor: Profimedia/Profimedia/PRESSINPHOTO

Reprezentacija Argentine je prošlog mjeseca osvojila Mundijal u Kataru savladavši branioca titule Francusku nakon spektakularnog finala.

Ipak, sjajan meč donekle je zasjenilo skandalozno ponašanje "gaučosa", a prednjačio je čuvar mreže Emilijano Martzinez – prvo neprikladnim gestikuliranjem prilikom dodjele za najboljeg čuvara mreže, a potom i uvredama za zvijezdu "trikolora" Kilijana Mbapea.

Nakon više od mjesec dana po završetku prvenstva svijeta, oglasio se i Zlatan Ibrahimović, koji je u izjavi za francuske medije istakao da nije bijesan, već razočaran zbog ponašanja argentinskih reprezentativaca nakon borbe za trofej.

"Mesi se smatra najboljim igračem u istoriji, bio sam siguran da će da osvoji titulu. Nisam, međutim, zabrinut zbog Mesija, već zbog ostalih igrača u argentinskoj selekciji", rekao je Ibrahimović, poentiravši:

"To je zato što više ništa neće osvojiti. Mesi je osvojio sve i on će ostati upamćen, ali ostatak ekipe koji se ponašao loše time neće moći da se pohvali. Ovo govorim kao top-igrač, profesionalac – to je znak da ste osvojili jedan trofej i više nećete. Tako se ne pobjeđuje", istakao je švedski napadač bh. porijekla.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)