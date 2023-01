Instagram blokirao Mesija, Leo otkrio zbog čega! Osvojio Mundijal, oborio rekorde, pa morao da čeka - danima bio kažnjen

Najbolji fudbaler svih vremena morao je da trpi, iako nije bio kriv za ono što se dešavalo na društvenim mrežama.

Lionel Mesi je osvajanjem Svjetskog prvenstva u Kataru stigao do jedinog velikog trofeja koji mu je falio u karijeri i djeluje da je tako završena rasprava o najboljem svih vremena kada je fudbal u pitanju. Argentinac je uspio da uradi ono što se čekalo još od Maradone - da nacionalni tim odvede do velikog trofeja, ali je to imalo i jednu lošu stranu.