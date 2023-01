"NEMA VIŠE MALOG NECE"! Dijete Partizana u crvenom i bijelom: "Znam da se od mene očekuje da napravim razliku"

Nemanja Mihajlović biće jedan od glavnih aduta trenera Sloge Meridian, Zorana Ćurguza, a nekadašnji as Partizana uvjeren će da će sa Dobojlijama imati uspjeha.

Fudbaleri Sloge Meridian iz Doboja u Antaliji se pripremaju za nastavak sezone u kojoj žele da što prije obezbijede opstanak u Premijer ligi i naprave jednu vrstu temelja za naredne godine u kojima je cilj biti stabilan premijerligaš.

Dobojlije su ove zime pojačali ekipu, a osim tek pristiglih igrača poput Demira Pece ili Pavela Baranova, jedan od glavnih aduta trenera Zorana Ćurguza biće Nemanja Mihajlović.

Nekadašnji biser Partizana stigao je prije dva mjeseca i već se dobro uklopio.

"Izuzetno ogromnu želju sam vidio od strane trenera, stručnog štaba i uprave da dođem u klub i kada vidite takvu želju onda je samim tim mnogo lakše. Znao sam par igrača sa terena i da su igrali u srpskom fudbalu, ostali momci su isto kvalitetni, osjećam se kao da sam tu ne par mjeseci nego par godina. Dobro se trenira, dobro se radi, tako da je adaptacija praktično prošlost", rekao je Mihajlović na početku razgovora za MONDO.

Reklo bi se da je uprava kluba iskoristila sve moguće načine da dovede Mihajlovića, pa se nisu libili da ga pozovu porukom na Instagramu, što je „upalilo“ i došlo je do pomalo neobičnog transfera.

"Iskreno, dosta ljudi me zvalo tada, interesovalo se za mene, ali nikakviu konkretnu ponudu nisam dobio. I tada vidim poruku na Instagramu, rekoh 'što ne bih odgovorio, pošto je fudbalska priča u pitanju'. To se namjesti, pokrene se priča i na kraju dođem u Slogu. Imam i prijatelja koji je isto tako dobio ponudu za njemački klub preko instagrama ali nije vjerovao u to. Na kraju je on nakon godinu dana zaista otišao u taj klub, a ispostavilo se da je ona poruka godinu dana ranije bila od sportskog direktora. Tad mi je i on rekao: 'svima odgovaraj na poruke'. Ali ajde, eto da ta društvena mreža donese nešto dobro ljudima“.

Njegov dolazak dodatno je podigao interesovanje Dobojlija za fudbalski klub Sloga, koje je već par godina na dobrom nivou.

"Igrali smo nedavno prijateljsku utakmicu po hladnoći i došlo je možda ne par hiljada, ali jako lijep broj ljudi. Mogu samo da zamislim kako će da bude kada budemo igrali na našem stadionu u Doboju, pošto je dosad Sloga igrala u Modriči. Vidim da ljudi vole fudbal i da sve prate. Vozio sam se taksijem, pa svi pričaju o fudbalu. Doboj je sportska sredina, a ima ljude u klupskim strukturama koji žele da to podignu na viši nivo. Kada je sve dobro organizovano, imaš dobre ljude, dobro radiš onda će i sreća da te pogleda. Mislim da sve ide u dobrom pravcu. Prva mi je sezona u Premijer ligi BIH, a uvjeren sam da će Sloga imati dosta uspjeha“.

Mihajlović priznaje da nije mnogo znao o Premijer ligi BIH, jer nije pratio bh. fudbal, pa ni ostale lige u regionu.

"Nisam toliko pratio ovdašnje lige, samo rezultate Partizana. Vidim sada kad sam došao da se radi dosta terena i diže se to sve na viši nivo. Dođu i kvalifikacije za Evropu, pa uslovno rečeno male ekipe naprave neki rezultat. Sada su ovdje dobri tereni, bolji su uslovi, a Balkan je uvijek bio fabrika talenata. Još samo da se ostale stvari poklope. Pa eto i Zrinjski je bio korak do grupne faze, ide sve na bolje. Dosta je starijih, ali i kvalitetnh igrača i ne treba fudbal u Bosni potcjenjivati“, istakao je Mihajlović.

Ono što je primjetno je da je u posljednjih par godina u PLBIH i Prvoj ligi RS sve više bivših igrača Zvezde i Partizana, od Petra Orlandića, Nemanje Kojića, Nikole Ninkovića, Nemanje Mihajlovića, pa do Filipa Jankovića koji je prije par dana došao u Laktaše.

"Stariji znaju da se ovdje i prije rata navijalo i za Partizan i za Zvezdu. Dolazak bivših igrača Zvezde i Partizana može samo dobro da donese ligi. Očekujem još više igrača u Premijer ligi iz Zvezde i Partizana, sigurno to donosi kvalitet".

Poznato je i da Crvena zvezda i Partizan imaju veliki broj navijača u Republici Srpskoj. Zanimalo nas je ko ima prevagu u Doboju i da li nekadašnjem asu crno-bijelih smeta da igra u bojama koje su tipične za najvećeg rivala.

"Vuče na crno-bijelo, ali eto Doboj je i crveno-bijeli zbog Sloge. Imamo crvenu opremu, a i bijelu. Zeza me par ovih što navijaju za Partizan zašto sam u crveno-bijelom. Kažem im da ne miješaju to sa onim rivalskim taborom".

Ono što mu odgovara u Slogi je da trener Zoran Ćurguz voli napadački stil igre, a nekadašnje krilo Partizana i hoalandskog Herenvena svjestan je da se sada od njega mnogo očekuje.

"U razgovoru sa šefom drago mi je da me vidi gore, da očekuje da budem svjež i da napravim razliku. Drago mi je što forsira taj napadački stil fudbala. Jer nije isto kada si ofanzivno krilo u ekipi koja igra strogu defanzivu i kada tvoja ekipa želi da napada. Mislim da sam u nekim momentima pokazao tu neku igru jedan na jedan, neka asistencija ili gol može da pomogne Slogi i ja sam ubijeđen da će tako biti. Pravljenja razlike, kao što je bilo u Partizanu, siguran sam da će biti i ovdje“, uvjeren je Mihajlović, koji polako sve bolje upoznaje saigrače.

"Sa svim saigračima se družim, sa Kostovskim sam cimer, sa Poparom se družim. Sa njim sam najviše bio dok mi nisu došli žena i dijete, sada je tu mnogo obaveza, dijete, hrani, idi po pelene, ljuljaj... Imam treći trening kod kuće (smijeh)".

Nekadašnji „mali Neca“ kako su ga zvali u Partizanu, sada je mnogo zreliji, dijelom i zbog porodice koja ga usrećuje uprkos onim „slatkim roditeljskim mukama“.

"Mene još iz Rada prati to „mali Neca, mali Neca“ pošto sam uvijek igrao za godinu ili dvije stariju generaciju. Ostalo je to „mali Neca“, ali mislim da je Neca sazrio, nije više mali. Volim da se igram, pogotovo na terenu, a ovo dijete je najveći dar od Boga, imam i divnu ženu. Faza je nespavanja, ali kad se osmijehne u četiri ujutro..."

Put do Antalije bio je malo naporan, jer se „izgubila“ jedna noć sna, ali Mihajlović je na to navikao.

"Pa, da meni je najlakše bilo. Ne spavam već mjesec dana, ove pripreme dobro će mi doći da se malo naspavam. Dobro je sve, slatke muke (smijeh)".

Na kraju se Mihajlović osvrnuo na rezultate svog kluba i šanse da se Partizan domogne titule.

"Nesumnjivo je da Zvezda ima kvalitet, bodovna razlika je velika. Kao navijač Partizana volio bih da Zvezda ima dva-tri kiksa pa da titula bude crno-bijela. Ništa se ne zna do kraja, nada uvijek postoji. Jedino što se ne gubi do kraja je nada i na njima je da pokušaju da dobiju svaku utakmicu, pogotovo derbi. Ima još derbija da se odigraju tako da je sve moguće. Niko nije rekao da je gotovo“.

"Što se tiče Evrope, mislim da Partizana apsolutno ima šanse protiv Šerifa. Nije to više onaj Šerif što je otkinuo bodove Realu u Madridu. Partizan ima kvalitet, treba tu još da se poklopi par faktora. Ali uradiće dobar posao u Evropi i mislim da će u prvenstvu da uhvate ritam pobjeda, da da li će se desiti kiks Zvezde to je veliko pitanje", zaključio je Mihajlović.