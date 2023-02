"Imali smo jednu sobu, dijelili smo krevet..." Mihin brat zaplakao u emisiji: Izvinite, mnogo mi je teško!

Siniša Mihajlović nas je napustio prije skoro dva mjeseca, ali ne zaboravljamo ga.

Izvor: YouTube/K1/Screenshot/MN Press

Prošla su skoro dva mjeseca od smrti legendarnog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, a njegovi bivši klubovi Vojvodina i Crvena zvezda će na specijalan način obilježiti predstojeći prvenstveni duel. U prvom meču proljećnog dijela sezone u Superligi navijači će se oprostiti od velikog Mihe, a na stadionu će biti prisutna i njegova velika porodica, između ostalog i rođeni brat Dražen.

"Mi smo odrasli u jednoj velikoj porodici koja je bila srednjeg staleža. Imali smo jednu sobu u kojoj smo dijelili jedan krevet do moje 14. godine kada sam otišao na školovanje u Zagreb", rekao je Dražen u emisiji "Kec na jedanaest" na K1, a onda se tokom prisjećanja djetinjstva i rasplakao: "Izvinite, mnogo mi je teško da pričam o tome".

Draženu je posebno bilo teško da priča o najtežoj sceni iz devedesetih. Tada je Sinišin najbolji prijatelj Stipe srušio njegovu porodičnu kuću, čemu je svjedočio upravo Mihin brat.

"Potičemo iz porodice mješovitog braka. Bilo je dosta problema kada je nastao rat u našim krajevima. Porodica majke nije podržavala to što je ona udata za pravoslavca. Nikada prije toga nismo osjetili nešto tako, uvijek smo bili Jugosloveni, ali onda je nažalost došlo do tih raznih podjela i u porodici, ali i među prijateljima. Najteže je bilo našoj majci koja je bila na dvije strane. Naravno, ona se odlučila da bude uz svoju porodicu i da krene za svojim sinovima i mužem, ona je najveći teret osjetila. Ona je jaka žena. Bio je taj najbolji prijatelj. Dolazio je kod nas kući, spavao kod nas, Siniša kod njega, družili se... Bio sam prisutan tada kada je uradio to što neko ne bi sebi nikada mogao da oprosti. Ipak, 1999. godine u Zagrebu došao je da se vidi sa Sinišom i da popričaju. Objasnio mu je razloge zbog čega je sve to morao da uradi. Na kraju se ispostavilo da je dobro to što je uradio, jer su majka i otac odmah nakon toga napustili našu rodnu kuću i došli su u Novi Sad, odnosno Beograd, tako da im je u neku ruku sačuvao život", rekao je Mihajlović.

Vidi opis "Imali smo jednu sobu, dijelili smo krevet..." Mihin brat zaplakao u emisiji: Izvinite, mnogo mi je teško! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Profimedia/Cecilia Fabiano/LaPresse Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 19 / 19

Dražen dodaje da današnji klinci "lete za novcem", a da je Siniša želio da ide stepenicu po stepenicu i da je zbog toga prvo iz Vukovara otišao u Vojvodinu. Sa njom je osvojio titulu 1989. godine, pa stigao u Crvenu zvezdu i postao prvak Evrope, zatim i svijeta...

"On se vodio time da je želio da napreduje i da ide korak po korak. Imao je sreću da dođe u Vojvodinu, da tada budu šampioni, poslije mu se otvorio put ka Zvezdi, da bude evropski i svjetski šampion. Svi znamo gdje i kako ga je put vodio dalje. Nikada nije težio ka novcu, a to je sve doprinos naših roditelja koji su nas tako vaspitavali. Uvijek je imao odlučnost i istrajnost, nikada nije ostavljao posao na pola, uvijek je želio da završi. Ta crta je uvijek bila u njemu", rekao je Dražen i potom se posebno zahvalio njegovoj supruzu Arijani:

O PISMU! "Opet bih sve isto napisao. To je izašlo iz mene, nešto što me tištilo. Poznajem sve te ljude, znam koliko im je puta pomogao u životu, a nisu se udostojili da ga isprate, ali to ide na čast njima, a ne meni."

"Zbog svog specifičnog izgleda i šarma, žene su ga obožavale, ali njegovo srce uspjela je da osvoji Arijana koja je sa njim ostala do posljednjeg trenutka i sa kojom ima petoro djece. Moram da iskoristim priliku da se još jednom zahvalim njegovoj supruzi Arijani za sve što je učinila za sve ove godine dok je bio u bolnici. Ona je svaki dan provela uz njegov krevet. To može samo neko ko nekoga iskreno voli. Izabrao je pravu ženu. Ona je jedna divna majka, divna supruga je bila, samo riječi hvale imam za nju".

Na utakmici između Crvene zvezde i Vojvodine na "Marakani" u subotu će prisustvovati brat Dražen, odnosno sinovi Dušan i Nikolas, dok kćerke Viktorija i Virdžinija, odnosno sin Miroslav i supruga Arijana zbog obaveza ne mogu da dođu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!