Sergej dobio konkurenciju - igrača iz DRUGE LIGE HRVATSKE: Ozbiljan transfer u Zagrebu, biser od 16 godina u Laciju!

Lacio je doveo talentovanog igrača koga su primijetili u drugom rangu takmičenja u Hrvatskoj!

Izvor: Profimedia

Hrvati nastavljaju da prodaju igrače na veliku scenu! Prvo je prvoligaš Osijek prodao Sergeja Levaka u Romu, a sada je Lacio doveo mladog centralnog vezistu Bartola Kunerta i to iz drugog ranga takmičenja.

U završnici prelaznog roka Kunert koji je rođen 2006. godine prodat je Laciju i vjerovatno će prvo zaigrati u Primaveri prije nego što pređe u seniorski tim.

"Naš klub definitivno ima viziju, a nju pretvaramo i u misiju. Sve ono što govorimo i potvrđujemo iz svakodnevno, odnosno sprovodimo u djela. Zato zahvaljujem svim akterima navedene saradnje, posebno porodici Kunert, a ne mogu vam opisati koliko smo ponosni na Bartola. S toga mu i ovim putem želimo puno sreće u daljem razvoju sportske karijere", rekao je direktor Rudeša Stipe Čondrić.

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske, a sada sportski direktor ove ekipe iz predgrađa Zagreba Silvio Marić istakao je da je u pitanju jako ozbiljan transfer.

"Srećni smo jer ovo je ozbiljan transfer. Takođe, nagrada je to svim ljudima u omladinskom pogonu, onima koji su procijenili njegovo znanje. Velika je to čast za sve. Naravno, želimo mu puno sreće u daljem razvoju i nadamo se, odnosno vjerujemo da će jednog dana postati vrhunski igrač, pa i dogurati do reprezentacija, prvo mlađih kategorija, a potom i A reprezentacije", dodao je Silvio Marić.

Ove sezone Kunerta sigurno nećemo vidjeti u prvom timu, ali već od naredne sezone bi mogao da bude rezerva Sergeju Milinković-Saviću u srcu terena za Lacio.