Nas u Zvezdi ništa ne može da poljulja! Milan Borjan hoće šestu u nizu i Ligu šampiona: Tuđe dvorište me ne zanima...

Golman i kapiten Crvene zvezde Milan Borjan spreman je za nastavak sezone u Superligi koja ove sezone donosi i direktan plasman u Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda želi i šestu titulu u nizu i ima ogromne šanse to i da ostvari. Uoči nastavka sezone u Superligi koji nas čeka već ovog vikenda, Zvezda ima deset bodova više od Partizana, a kako kapiten crveno-bijelih golman Milan Borjan poručuje - najvažniji faktor za uspjehe je "dobra svlačionica". Tokom gostovanja u jutarnjem programu K1 televizije, otkrio je i da su pripreme prošle i u najboljem redu i da su spremni za nove izazove.

"Naši planovi su uvijek isti: da i ove godine osvojimo duplu krunu, da igramo što bolji fudbal i da svaku utakmicu završimo pobjedom. Realnost kaže da je to izvodljivo i da ćemo, Bože zdravlja, da u tome uspijemo. Na nama igračima je da to pokažemo i na terenu. Cilj nam je i da direktno izborimo Ligu šampiona", poručio je Milan Borjan.

Kapiten crveno-bijelih dodaje da kada je "pozitivna energija u svlačionici" tada sve funkcioniše kako treba i to je pokazalo prethodnih pet godina, dok dodaje i da karakter tu igra ključnu ulogu.

"Ono što u jednom timu najprije može da poljulja atmosferu su loši rezultati. Mnogo je i do karaktera igrača, stručnog štaba i uprave. Mi smo najbolji klub u Srbiji i to pokazujemo iz godine u godinu. Nas ne može ništa da poljulja, jer imamo jedni druge i velika smo porodica. Nadamo se i šestoj tituli u nizu", rekao je Borjan i rekao da u Zvezdi "ne gledaju u tuđe dvorište" i da ih samo zanima naredni protivnik, a to je Vojvodina.

Duel na "Marakani" u subotu od 16 časova imaće i specijalnu uvertiru pošto će se igrati u čast nedavno preminulog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, inače bivšeg fudbalera oba kluba.

"Nadam se da će biti pun stadion. Siniša Mihajlović je legenda oba naša kluba, i Crvene zvezde i Vojvodine, cijele države. Bio je i dobar čovjek pijre svega i ovu utamicu ćemo da posvetimo njemu. Želja nam je da se pozdravimo sa njim na najbolji mogući način sa našim navijačima. Pozivam sve da dođu u što većem broju i da se oprostimo od njega kako dolikuje. Ostavio je veliki trag u našem fudbalu. U subotu očekujem fer i korektnu igru na terenu i isto takvo navijanje s tribina. Pa neka bolji pobijedi. Sve mora da protekne u najboljem mogućem redu. Naravno, ja se nadam pobjedi Zvezde", zaključio je Borjan.