Crvena zvezda dogovorila još dva pojačanja: Sve je završeno, nove laste na "Marakani"!

Crvena zvezda je njihovim dolascima vjerovatno završila prelazni rok kada su u pitanju dolasci, ali ne i odlasci.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je vrlo aktivna u zimskom prelaznom roku i angažovala je još dvojicu novih fudbalera. Nakon što su na Marakanu već stigli Lazar Nikolić, Uroš Spajić, Piter Olajinka i Aleks Vigo, Crvena zvezda je angažovala još dvojicu pojačanja koja će svakog momenta i biti ozvaničena, prenosi današnji "Sportski žurnal". U pitanju su napadač Marko Rakonjac iz Lokomotive, odnosno mladi vezista Marko Stamenić iz Kopenhagena.

Obojica su se spominjala prethodnih nedjelja, a na kraju je konačno pronađen model po kome će obući crveno-bijeli dres. Što se tiče Rakonjca, stiže na pozajmicu do kraja sezone nakon čega će se razmotriti dalji koraci, dok će Stamenić potpisati predugovor na više godina - a u Beograd ipak stići tek od ljeta.

Razlog je to što Kopenhagen nije htio da spusti cijenu za mladog srpskog fudbalera koji igra za reprezentaciju Novog Zelanda, tako da je na kraju odlučeno da potpiše kao slobodan agent kada mu istekne ugovor u Danskoj. S obzirom na to da Zvezda već ima dosta rješenja u veznom redu, pomjeranje Stamenićevog dolaska za šest mjeseci, kao što je to slučaj i sa Olajinkom, neće drastično promijeniti planove trenera Miloša Milojevića.

U pitanju je centralni vezista velikog potencijala, i koji ima već iskustvo u Ligi šampiona, dok je Rakonjac prije šest meseci otišao iz Čukaričkog u Rusiju i tamo se nije pretjerano dobro snašao, pa će povratak u formu potražiti u crveno-bijelom. Pojačaće odmah konkurenciju u napadu gdje ostaju samo Aleksandar Pešić i mladi Jovan Mijatović.

Podsjetimo, nastavak sezone u Superligi je već ovog vikenda kada će Crvena zvezda dočekati Vojvodinu u meču koji će biti i oproštaj od legendarnog Siniše Mihajlovića.