Koga smo doveli? Pogledajte kako je građen... Partizan promovisao PRVO pojačanje ove zime: Stigao je Kolumbijac!

Partizan je danas zvanično potpisao ugovor sa Andresom Koloradom koji je došao na pozajmicu na godinu dana.

Izvor: MN PRESS

Partizan je na pet dana pred zatvaranje zimskog prelaznog roka u Srbiji doveo i prvo pojačanje. U pitanju je kolumbijski fudbaler Andres Kolorado (24) koji je stigao na jedogodišnju pozajmicu iz Kortulue. U pitanju je zadnji vezni koji je upisao jedan nastup i za "A" reprezentaciju Kolumbije (i na njoj je postigao gol protiv Hondurasa), a koji je proveo i dio karijere na pozajmici u brazilskom velikanu Sao Paulu koji ga nije otkupio.

Nasmijani vezista uzeo je dres sa brojem "13" koji mu je taličan odmalena, a u društvu sportskog direktora Ivice Kralja danas je predstavljen u Zemunelu. "Kakav je igrač? Pa pogledajte kako je građen, visok je 1.90 cm... Agresivan, dobro čita prekide, pratili smo ga dugo i vjerujem da će biti pojačanje, samo treba strpljenja."

Koloradu je ovo prvi "izlet" u Evropu i zbog poziva Partizana je odbio još neke ponude iz Južne Amerike, pošto vjeruje da boravak u Beogradu može da mu bude odskočna daska za dalje.

"Partizan je velika ekipa i ovo je bila prilika za mene da dođem u Evropu i zato nisam to htio da propustim. Svi mi u Južnoj Americi sanjamo da dođemo u Evropu i to je najbolja odluka koju sam mogao da donesem. Partizan je poznat u Južnoj Americi, pratimo sva međunarodna takmičenja i to je klub koji sam gledao u Ligi šampiona, a sada u Konferencijskoj ligi", rekao je Kolorado i dodao da je upoznat i sa "vječitim" derbijem.

"Jedva čekam derbi u martu i da Partizan pobjedi", rekao je Koloradi i otkrio je kada će biti spreman da zaigra za Partizan: "Imao sam povredu mišića prošle godine, sada sam potpuno oporavljen i jedva čekam da igram. Pretpostavljam da ću prve nedjelje da upoznam saigrače, a već od sljedeće mogu da me očekuju na terenu."

Kolumbijac je rekao i da ne vidi "jezičku barijeru" kao problem, nego motivaciju da napreduje na ličnom planu pošto odmah želi da nauči jezik kako bi mogao da komunicira sa svima u Partizanu.