Juventus otpušta jednog od najplaćenijih igrača!? Haos u Vlahovićevom klubu - stigao kao pojačanje, sad je višak!

Juventus razmatra da otpusti Pola Pogbu pošto je povrijeđen šest mjeseci i ima ogromnu platu.

Juventus je kažnjen oduzimanjem 15 bodova zbog "friziranja" finansijskih izvještaja, i to možda ne bude konačna kazna, pa je već sada jasno da mogu da zaborave na učešće u Ligi šampiona iduće sezone. To samo sa sobom nosi i nove finansijske gubitke koje će Juventus morati da pokrije smanjivanjem troškova i prodajom fudbalera, a čini se da je prvi koji će to osetiti na svojoj koži francuski vezista Pol Pogba.