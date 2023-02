DA SE NE LAŽEMO, NEĆE BITI LIJEPO! Petrić pričao o budućnosti, pa spomenuo Zvezdu i Kolumbijca: "On neće skoro na teren"

Gordan Petrić razgovarao je sa novinarima pred meč sa Napretkom.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

Partizan će drugi dio sezone u Superligi početi u Kruševcu. Gostuje ekipi Napretka u nedjelju (14.30 časova) i tako nastavlja trku sa Crvenom zvezdom. Ima 10 bodova zaostatka pred nastavak takmičenja i sa dosta opreza ulazi u naredni meč. O utakmici, očekivanjima, problemima, pojačanjima i svemu što čeka ekipu pričao je Gordan Petrić.

Zbog kartona neće igrati Slobodan Urošević, a Petrić ima samo riječi hvale na račun narednog rivala.

"Poslije skoro sedam nedjelja priprema došao je i taj dan da započnemo drugi dio prvenstva. Moji igrači su spremni, imamo zahtjevnu utakmicu protiv tima koji ima sve preduslove da pruži dobru igru. Imaju tim koji je ostao na okupu, doveli su pojačanja, dobrog trenera, znaju da igraju ovakve utakmice i da se ponašaju u situaciji u kakvoj se nalaze, a to je donji dio tabele. Sve zavisi od nas, igrači jedva čekaju meč. Nema Uroševića, ko bude igrao, odradiće posao", počeo je Petrić.

Govorio je i o stanju terena na gostovanju.

"Biće težak teren za njima, ne treba to da nas opterećuje, više će to sigurno njima odgovarati nego nama. Zato moramo da odigramo takmičarski, profesionalni meč, neće biti neke ljepote sigurno. Da se ne lažemo, neće biti neka lijepa igra. Teren će biti težak, ne znam kakvo će vrijeme biti, hoće li biti snijega, kiše, mraza. Kada izađemo na teren, treba igrači da se prilagode uslovima, to ne smije da bude opravdanje. Mora da se igra od prvog do posljednjeg minuta. Fizički su spremniji nego što su bili, bolje su upoznati između sebe, nismo imali problematiku u vezi povreda. Traore se malo požalio na zglob, ali su to dječije bolesti, sa tim sve ekipe moraju da žive."

Andres Kolorado došao je na pozajmicu u Humsku, ali on neće tako brzo debitovati.

"Ljudi treba da znaju da je on došao kao jedan kvalitetan igrač, ali koji nije igrao poslednjih nekoliko mjeseci. Bio je povrijeđen, treba imati strpljenje, dobro je što je došao na pozajmicu, kada se spremi ući će u trenažni proces. Kada bude spreman i kada bude onaj stari, prije povrede, pomoćiće ekipi. Sve je na njemu, ako se ne snađe, neće ostati. Da je otišao negdje drugo i da se razigrao, sigurno ne bi došao ovdje. Njemu je menadžer koji je igrao sa mnom u Rendžersu, Sebastijan Rozental. Rekao mi je sve, znam punu priču oko njega i narednih nekoliko nedjelja radiće sa strane sa kondicionim trenerima. On nije igrač za dva-tri mjeseca, već za dvije-tri godine što se tiče Partizana."

Nastavio je šef struke crno-bijelih da priča o Kolumbijcu. "Drugi je tip igrača nego što sada imamo, zna da igra fudbal, to je neosporno, ima dobru visinu možemo i da napadnemo i da branimo, možda će se stvari ispomijerati do juna. Zavisiće dosta od ugovora, prelaznog roka, ko zna hoću li ja biti trener. Ako odigra neke utakmice super, ako ne, do juna je tu. Koliko bude spreman i koliko bude onaj stari igrač to će biti bolje za njega i za nas."

Nikola Terzić otišao je u Tursku (Bandirmaspor), a Vanja Vlahović u Italiju (Atalanta).

"Imamo popunjene pozicije, na toj desnoj strani Lutovac, Dijabate i Terza. zrazio je želju da proba da ide da dobije veću minutažu. Neka proba, ako bude sve u redu, neka ostane i gradi svoju budućnost, ako ne, vratiće se. Imamo popunjena mjesta. Mladi igrači mogu da budu perspektiva i da nose ovaj klub, da ne spominjem imena, dolazi u junu još mladih sigurno. Moramo da im otvorimo prostor, spreman sam da ako budem trener ili ako se budem bavio ovim poslom da im pružim šansu. Oni treba da znaju da je proces koji traje. I mali Vanja je izrazio želju, poslao sam da se vrati u omladince, da konkuriše za prvi tim. Pričao je sa ljudima iz kluba, pokušaće u Atalanti, vidjećemo. Neosporno je kvalitetan igrač, ide tamo u omladince. Vidjećemo gdje će ga odvesti. Za mlade je otvoreno, to je proces, neko će dobiti poput bonus igrača i mora da se otvori prostor."

Pohvalio je još jednog igrača - Nemanju Jovića. "Jović je odradio pripreme, osjeća i on to, kao i ja, imao je neke povredice u prošlosti. Drugačiji je igrač nego što je bio prije nekoliko mjeseci, imaće prostor, kvalitetan je, želim mu svu sreću, od njega zavisi, treba da iskoristi šansu kada je dobije."

Naglašava Petrić da će njegov tim do kraja da se bori sa Crvenom zvezdom i da ne odustaje od titule. "Sve je moguće, ima dosta mečeva da se igra, posebno u posljednjem dijelu kada se odvoje ekipe, ima tu dosta jakih utakmica. Biće zanimljivo, na nama je da razmišljamo o prvoj narednoj utakmici, slijedi Napredak i to ne mijenja razmišljanja. Idemo polako, pa gdje nas odvede. Siguran sam da je ekipa spremna i da dočekujemo tako naredni meč i nastavak prvenstva."

Potvrdio je da će umjesto Uroševića igrati Šehović i naglasio da se nada da neće biti povreda u Kruševcu.

Biće 'glava za glavu', nerealno je da ne bude tako. Da ja pametujem i radim nešto nerealno, da Šehović ne igra, izgubio bih ga za cijelu polusezonu. Zaslužio je šansu. Dobio sam širi roster poslije ovih priprema. Rekao sam već igračima da oni koji sutra izađu, da to ne znači da su oni prvi tim i da sigurno neće isti ti igrati naredne nedjelje. Ima tu dosta igrača, neki su izašli iz povreda, spremniji su nego što su bili. Za meč protiv Napretka samo želim da ne bude povreda, jedan pad na zaleđenom terenu može da odvoji igrača na neki period."

Za kraj je dobio pitanje o Ligi konferencija i meču sa Šerifom. "Oni su možda u još većem problemu nego mi, iako i mi imamo neku problematiku. I oni dovode i prodaju igrače. Ipak, ima još dosta do toga. Najvažnije je da protiv Napretka ne bude povreda", zaključio je Gordan Petrić.