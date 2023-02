"I vuk sit i ovce na broju!" Bivši selektor SCG za MONDO: Zvezda već prvak i ima Ligu šampiona, a Partizan...

Pred nastavak sezone u Superligi za MONDO je govorio Dragan Okuka koji je analizirao Crvenu zvezdu i Partizan.

Davno je bio 13. novembar kada se fudbalska lopta posljednji put zakotrljala na srpskim terenima. Zbog zimskog Svjetskog prvenstva u Kataru, dobili smo najveću pauzu u srpskom fudbalu i Superliga Srbije se konačno vraća ovog petka utakmicom između Kolubare i Radnika, vjerovatno na ne tako idealnom terenu u Lazarevcu. Gotovo svi srpski klubovi su prethodnih nekoliko nedjelja proveli u Antaliji, gdje su imali idealne uslove za rad i sunčano vrijeme, tako da im je potreban i period aklimatizacije na trenutne vremenske uslove u Srbiji koji bi čak mogli i da se pogoršaju u narednim danima, pa se tako stidljivo spominjalo i odlaganje nastavka sezone zbog snježnih padavina.

Za sada takvog scenarija neće biti, pa nas prvo od 18 preostalih kola čeka predstojećeg vikenda gdje ćemo vidjeti ko je radio, a ko zabušavao u Turskoj. Poznati srpski trener Dragan Okuka govorio je za MONDO na ovu temu i istakao da uprkos svemu ne očekuje prevelika iznenađenja u Superligi od proljeća...

"Pošto dugo nisu imali ovakvu pauzu, mislim da je to odgovaralo fudbalerima. Opet, kako se to odrazilo na na pripreme i kako će se odraziti na takmičarsku formu - to je dosta neizvjesno. I mene zanima, vidjećemo kako će izgledati start prvenstva i da li će svi odmah dići odmah takmičarsku formu. Bili su u Antaliji, a ovdje je sada zimsko vrijeme i to je faktor sigurno imati uticaja, ali većina naših klubova je bila u Antaliji i imali su iste uslove. Veći problem će im biti kako će se navići na naše oranice, sigurno će biti dosta blata na terenima", rekao je Okuka na početku razgovora za naš portal.

Iskusni trener koji je sa Obilićem bio šampion Jugoslavije 1998. godine, i koji je vodio nekoliko srpskih klubova (Bečej, Čukarički, Vojvodina), odnosno radio u inostranstvu i bio selektor mlade reprezentacije SCG, procjenjuje da je bitka za prva dva mjesta već odlučena, dok će prava neizvjesnost biti oko trećeg.

"ŠAMPION SE VEĆ ZNA!"

Zbog lošeg ulaska u sezonu sa trenerom Ilijom Stolicom, Partizan nije uspio da prvi dio sezone završi na prvom mjestu na tabeli kao prethodne jeseni, pa su sada u "debelom minusu" za Crvenom zvezdom. Prednost je rasla tokom čitave jeseni, tako da je Zvezda na zimski san otišla sa deset bodova viška. Sve već djeluje kao da će se na "Marakani" i šestu godinu zaredom podići šampionski pehar, a tako se čini i Draganu Okuki.

"Mislim da je šampionska trka faktički riješena. I ne kažem to zato što je deset bodova prednosti, nego jer zato što Crvena zvezda ima ubjedljivo najbolje igrače, odnosno najkvalitetniji tim u zemlji, pa i atmosferu... Bilo bi nevjerovatno da Zvezda izgubi tri ili četiri utakmice, a da Partizan sa druge strane dobije sve. Mislim da je dobra vijest za Partizan to što ovogodišnje prvenstvo daje šanse i drugom da igra kvalifikacije za Ligu šampiona, dok prvak ide direktno u grupnu fazu. Što se kod nas kaže - i vuk sit i ovce na broju. Zvezda direktno u Ligu šampiona, a Partizan u kvalifikacije za Ligu šampiona", poručio je Okuka i dodao da ne vjeruje da bilo ko od timova "iza crno-bijelih" može njih da ugrozi.

ZVEZDA - BOLJA NEGO LJETOS?

Crvena zvezda je bila vrlo aktivna tokom zimskog prelaznog roka i već je angažovala šestoricu igrača, dok je "prozor" otvoren sve do 7. februara, pa se ne isključuje dolazak još nekog. Tu su sada Lazar Nikolić, Uroš Spajić, Aleks Vigo i posljednji napadač Marko Rakonjac, dok su takođe dogovoreni i dolasci Pitera Olajinke i Marka Stamenića. Sa njima u timu, Zvezda jednostavno nema konkurenciju u Superligi.

"Mislim da Zvezda gleda dugoročno i samo ka naprijed.. Oni sada prave tim za Ligu šampiona jer imaju praktično sigurno učešće u ovom takmičenju koje donosi i veliki novac. Zvezda gleda unaprijed u odnosu na sve naše klubove i mislim da ne prave tim za Superligu, već baš za Evropu i zato su gdje su danas", nahvalio je Okuka crveno-bijele.

Ipak, ovog proljeća Crvena zvezda igraće samo Superligu i Kup Srbije, odnosno najviše još 21 utakmica je pred fudbalerima Miloša Milojevića koji gotovo da ima "tri tima" na treninzima. To bi u neku ruku moglo da bude i kontraproduktivno jer niko ne želi da u timu ima nezadovoljne igrače, tako da bivšeg selektora mlade reprezentacije SCG ne čudi što su polako počeli da se oslobađaju "balasta".

"Mislim da se Zvezda riješila dosta igrača. Otišli su sada Sanogo, Kulibali, Motika, Ben.. Zvezda to radi planski i gleda unaprijed i vjerovatno će još nekog da šalje na pozajmicu, čuo sam jutros da će Pankov u Čukarički, tado da je to sve planski, a opet imaju jak tim i dva takmičenja u kojima će rotirati", rekao je Okuka.

ZAŠTO SE PARTIZAN NE POJAČAVA?

Za razliku od Crvene zvezde, Partizan nije bio naročito aktivan na "pijaci" tako da je za sada u Humsku stigao samo kolumbijski zadnji vezni Andres Kolorado. Djelovalo je da je Partizanu potrebno da se pojača na znatno više pozicija, međutim sportski sektor se zajedno sa Petrićem odlučio da ne jurca i ne kupuje "neprovjerenu robu", pa će tim manje-više biti isti kao jesenas, s tim da su otišli Terzić i mladi Vlahović.

"Vjerovatno svi u Partizanu procjenjuju da sa ovim timom koji je standardan, i u kome se gotovo sve zna, da je to onaj tim za kvalifikacije za Ligu šampiona. Velika je prednost za trenera kada imaš isti tim godinu, godinu i po dana. Mislim da je pametno da ne dovode nove igrače ako već misle da neće biti značajno pojačanje. Dovodi samo ako misliš da je u pitanju kvalitetni igrač koji donosi prevagu timu, u suprotnom bolje da se strpiš", rekao je Dragan Okuka i osvrnuo se na omladinsku školu Partizana koja prethodne dvije godine i nije izbacila "čudo" od igrača kako je znala ranije.

"Ograničavajući je faktor za trenera što svaki meč mora da počne jedan mladi igrač, odnosno 'bonus'. Sada imaju mladog Sameda Baždara i Nemaju Jovića, treba da se guraju jer su talentovnai, ali ne može se sa talentovanim igračima tražiti da budeš konkurentan za dva takmičenja. Tada jednostavno nema puno eksperimenata mladim igračima. Zvezda ima veći komfor da gura mlade igrače jer igraju dva takmičenja, a Partizan ima sad i Šerif u Konferencijskoj ligi", podsjetio je Okuka.

TSC OPASAN, A TRENERE TROŠIMO...

Dobro je poznato da prva dva mjesta na tabeli vode u Ligu šampiona, treće mjesto (ili osvajanje Kupa Srbije) donosi plej-of Lige Evrope i samim tim makar garantovano mjesto u grupnoj fazi Konferencijske lige, dok će sada još četvrti i peti na tabeli igrati i kvalifikacije za ovo takmičenje. Okuka vjeruje da TSC, Čukarički i Vojvodina ne mogu da ugroze Partizan na drugom mjestu iako razlika nije velika (četiri boda kaska klub iz Bačke Topole), odnosno da će se ova tri tima boriti za što bolji plasman.

"Ne vidim ko bi mogao da poremeti Partizan. TSC igra odličan fudbal, ali Partizan je po svemu sudeći igrački daleko jači od njih i ne bi trebalo tu bude iznenađenja. Veće je to pitanje ko će biti treći jer će imati mjesto u grupnoj fazi Konferencijske lige koje donosi i lijep novac. Tu se najbolje pojačala Čuka, dovela je ozbiljna pojačanja", ocijenio je Okuka.

Za kraj, pitali smo ga kako mu se čini sadašnja liga sa 16 klubova i da li bi za Superligu bilo najbolje kada bi išla ka smanjenju koje bi dovelo do toga da se kvalitet "iskristališe".

"Da, ja sam za to da se ide na smanjenje broja klubova jer naša liga, nema kvalitet i infrastrukturu za toliko klubova. Naravno, nije ni 16 toliko loše, posebno sada kada pet mjesta vodi u Evropu. Klubovi su vidjeli da mogu da zarade od UEFA i da vrijedi uložiti u tim i to može da se kompenzuje ulaganja", rekao je Okuka kome se dopala i ideja iz Brazila gdje su trenere zaštitili tako što su ograničili "broj otkaza" po klubu na dva godišnje.

Ove sezone u Superligi mijenjali su se kao na traci, vidjeli smo njih čak 28, i to ako ne računamo one u "v.d." statusu: "Uvijek sam za trenere i bilo bi dobro kada bi to moglo da se uradi i kod nas jer se lako troše kod nas", nasmijao se Okuka.

