Saradnja sa svim klubovima, ali dres BiH se mora zaslužiti! Faruk Hadžibegić u Antaliji: Dobra perspektiva "zmajeva"

Selektor Bosne i Hercegovine Faruk Hadžibegić posjetio je u četvrtak fudbalere Borca na pripremama u Antaliji i tom prilikom dao intervju banjalučkim izvještačima.

Izvor: MONDO

Nakon što je od Ivajla Peteva preuzeo funkciju selektora BiH, Faruk Hadžibegić je najprije posjetio Miralema Pjanića u Dubaiju, potom kapitena Edina Džeku i Radeta Krunića u Milanu, a onda i Seada Kolašinca u Marseju.

Sada je stigao u tursku Antaliju, gdje se sastao sa predstavnicima banjalučkog Borca, a nakon Banjalučana i sa ekipom Sarajeva.

"To je moj sastavni dio posla otkako su me postavili za selektora. Ocjenjujem da moram obići sve klubove naše Premijer lige, tako da ću nastaviti do kraja, da se obratim trenerima, da ponudim saradnju sa svima. I u mom predstavljanju sam rekao da ću maksimalno obratiti pažnju na domaće igrače jer mislim da naša liga treba i mora da ima predstavnika u reprezentaciji. Ovo nije nikakav angažman s moje strane već moja želja, to igrači treba da zasluže, a najbolju ocjenu o njima saznaću od svih trenera", rekao je Hadžibegić.

Kakvi su utisci što se tiče Borca?

"Ja sam došao da obiđem naše igrače koji igraju u Turskoj (Ibrahim Šehić i Amir Hadžiahmetović, a moguće i Edin Višća, prim.aut), a imamo i četiri ekipe koje su ovdje na pripremama - Borac, Sarajevo, Velež i Tuzla siti. Razgovor je prijateljski sa svim trenerima, ponudio sam jednu saradnju, imam utisak da i oni prihvataju tu saradnju i cijene moj angažman, da ću obratiti pažnju na njihov rad i potencijalne kandidate, koji će meni biti predloženi s njihove strane, a i od stručnog štaba, koji će gledate sve te utakmice. Pitate me za Borac, vidim da vlada radna atmosfera, vrlo pozitivna, vrlo ambiciozna...Jedna organizacija discipline i to mi se jako sviđa".

Da li u banjalučkom klubu ima zanimljivih fudbalera za spisak reprezentacije BiH?

"U svakom klubu, pa i u Borcu ima igrača, vjerovatno ćete da me pitate o imenima, ali to je suviše rano. Maloprije sam rekao, moja želja je da otvorim vrata svima, međutim, to što ja želim ne znači da ću otvoriti vrata iz svih klubova. Želim da postoji saradnja, ali dres reprezentacije BiH se mora zaslužiti. Ipak, mislim da ima kvaliteta u svim klubovima".

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Jedan od članova u Hadžibegićevom stručnom štabu je i trener golmana Borca Siniša Mrkobrada. Kakvo je vaše mišljenje o njemu?

"On je kvalitetan čovjek, veliki profesionalac koji je dao rezultate u radu s golmanima u Borcu. Drago mi je što je saradnik Vinku Marinoviću, kojeg poznajem još dok je bio igrač, a kasnije i trener Sarajeva. Sviđa mi se što postoji atmosfera povjerenja".

Šta je dobro u m:tel Premijer ligi BiH, a šta bi moglo biti bolje?

"Evidentno je da naša liga može i treba da napreduje u svim segmentima. Međutim, trebamo i našim trenerima i igračima dati priliku, mislim na infrastrukturu i terene, moramo zajednički da nađemo način kako da vratimo publiku na stadione jer bez nje nema ni fudbala. To je širi projekat koji traži malo više vremena. Istina je da rezultat svakog kluba, a pogotovo reprezentacije, može da poboljša atmosferu i olakša realizaciju takvih ideja. Nadam se i očekujem da ćemo svi zajedno imati sreće u svemu tome, a pogotovo ja sa reprezentacijom, koja je ipak lokomotiva bh. fudbala".

Bliži se prva akcija "zmajeva", da li imate spisak u glavi i spremate li kakvo iznenađenje?

"Nema iznenađenja, sve što je iznijela štampa - to je to, spisak će biti sastavljen od igrača koje je Duško Bajević zvao i počeo smjenu generacija sa Ivajlom Petevom. Oni su napravili grupu od 33, 34 igrača, koji će biti rezervoar za prve utakmice. Međutim, apsolutno radimo na detekciji mladih igrača, koji su vani. Benjamin Tahirović, Denis Huseinbašić, Said Hamulić i ostali, ali i oni moraju da potvrde da žele i zaslužuju dres reprezentacije BiH. Mislim da postoji dobra perspektiva".

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Cilj je plasman na EURO 2024, rivali po mjeri (Portugal, Island, Slovačka, Luksembrug i Lihtenštajn, prim.aut), a šta će biti ključ za ostvarenje tog cilja?

"Motivacija i jedinstvo koje trebamo realizovati ne samo na terenu već i sa publikom, koja mora da prepozna angažman svih. Može nas pomoći ta sportska atmosfera, mislim i da imamo kvalitet da možemo imati pretenziju na odlazak na Evropsko prvenstvo".

Kakva je saradnja sa čelnicima FS BiH i koliko je značajna sinergija svih da bi se ostvario rezultat?

"Sinergija je svakako bitna, jedan od pokretača za ostvarivanje krajnjeg rezultata. Ja nemam nijednu zamjerku od dana kad smo počeli da razgovaramo do danas. Volio bih da imamo vremena da se okupimo za neku prijateljsku utakmicu, ali tako je kako je. Postoji među nama povjerenje i motivacija da radimo svi zajedno i napravimo rezultat. Rizik postoji, niko ne može garantovati da ćemo to uraditi, ali mislim da ćemo ostaviti srce na terenu", zaključio je selektor "zmajeva".

(mondo.ba)