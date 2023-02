Gvardiola PONIZIO Džerarda! Novinari pitali, Pep odgovorio - isprozivao je legendu Liverpula!

Neočekivan odgovor od iskusnog španskog trenera koji je želio da zaštiti svoj klub.

Izvor: Profimedia

Premijer liga istražuje Mančester siti, odnosno sumnjive poslove koje je aktuelni šampion Engleske pravio posljednjih godina, a španski trener Pep Gvardiola šokirao je javnost na konferenciji za štampu. Iako je prethodnih dana bilo informacija da je nekadašnji strateg Barselone razočaran ponašanjem klupskih čelnika i da će zato otići, on se sada stavio na stranu Sitija i ozbiljno "pecnuo" jednu englesku legendu.

Kada se pred novinarima pomenula priča o istrazi - a govori se i o oduzimanju nekih titula Mančester sitija - Gvardiola je imao spreman odgovor. On se nikako neće svidjeti Stivenu Džerardu, koji je proklizavanjem na sredini terena poklonio loptu Čelsiju za gol i pobjedu, a to je kasnije Liverpul koštalo titule.

"Gol Serhija Aguera iz 2012. godine, kada mu je Mario Baloteli proslijedio loptu... Ne znam da li smo mi odgovorni i što se Stiven Džerard okliznuo na Enfildu? Da li je to bila naša greška? Poštujem Stivena Džerarda, ali to je trenutak koji pripada nama. To su trenuci koje smo zajedno živjeli prethodnih godina. Premijer liga će odlučiti, ali znam šta smo osvojili i kako smo osvojili. Ako se nešto dogodilo 2009. ili 2010. godine, to se sada ne može promijeniti", rekao je španski stručnjak.

Po informacijama iz Engleske, Mančester siti ima čak 101 kršenje pravila u prethodnim godinama i zbog toga bi mogla da ih sačeka ogromna kazna. Za sada se priča o oduzimanju bodova u aktuelnoj sezoni, novčanom kažnjavanju, zabrani transfera za naredni period, oduzimanju trofeja, pa čak i izbacivanju iz Premijer lige.

Smatra se da je Siti kršenjem pravila stekao prednost nad rivalima, a to im je kasnije pomoglo da osvoje titule u sezona 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21 i 2021/22. Proklizavanje stivena Džerarda omogućilo je "Građanima" da stignu do trofeja u sezoni 2013/14, kada su u dramatičnom finišu sezone pretekli Liverpul.

