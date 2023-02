PUSTILI SMO IH DA DAJU GOL, OVAJ KLUB TAKO NEĆE DA POBJEĐUJE! U fudbalu sam od '81, ovo nisam vidio

Nevjerovatna scena na utakmici Glazgov Rendžers - Patrik Tizl. Domaćin je pustio gosta da postigne gol.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Glazgov Rendžersa pobijedili su u Kup duelu protiv drugoligaša Patrik Tizl 3:2 i to nakon što su u toku utakmice doslovno pustili protivnika da postigle gol. Nakon što su procijenili da su nesportski poveli, fudbaleri iz Glazgova sklonili su se i pustili autsajdera da izjednači bez otpora - 2:2. Sve je to bila odluka menadžera Rendžersa Majkl Bila i na nju je ponosan.

A sve je zapravo bio veliki nesporazum, jer je napadač Rendžersa Malik Tilman ležao na travi dok su njegovi saigrači izbacili loptu u aut da bi se njemu pružila pomoć. Kada je ustao, toga nije bio svjestan, već je odmah krenuo ka golu i pogodio. Nastala je konfuzija i u njoj je menadžer favorita naredio svojim igračima da se sklone. U toku je bio 74. minutu, a Rendžersi su ipak pobijedili pogotkom za konačnih 3:2 u 86, udarcem Amerikanca Džejmsa Sendsa.

"Sve to je bio veliki nesporazum, rekao je menadžer Glazgov Rendžersa Majkl Bil. (Napadač Rendžersa) Malik (Tilman) se povrijedio, izbacili smo loptu napolje. Malik je ležao i bio je nesvjestan da smo izbacili loptu, pa samo misli da je običan aut za protivnika. Izvršio je presing, napao gol i postigao ga", objasnio je menadžer Rendžersa.

"Ne želim da pobijedimo u fudbalskoj utakmici na osnovu nesporazuma, a to je bilo to. Bilo bi to pogrešno. Imam visoke standarde prema klubu za koji rad i kao čitav klub mislim da smo u boljoj poziciji nakon što smo uradili što smo uradili. To nije lako uraditi, vjerujte mi, ali pobijedili smo i pobijedili smo na pravi način".

I trener protivnika Jan Mekal nije pomislio da je Tilman namjerno dao gol na nefer način.

"Ne mislim da je znao šta radi. Mislim da se zbunio i stavio je u mrežu. Majkl Bil je pokazao ogromnu klasu, kao i Džejms Tavernije (igrač Rendžersa) jer su večeras uradili šta su uradili. Bila je to prava stvar i nema krivice ni na kome, čak ni na sudiji. U ovoj igri sam od 1981. godine i nikad to nisam vidio", rekao je trener drugoligaša.

Rendžers se pobjedom plasirao u četvrtfinale, u kojem je Seltik, a parovi će biti određeni u ponedjeljak, žrijebom.