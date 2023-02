Kapiten Pekija poslije herojske pobjede Rudara: Bilo je teško dok smo bili egal na terenu, a kamoli sa dva igrača manje!

"Dali smo sve od sebe i Boga nas je nagradio penalima nakon kojih smo zasluženo došli do pobjede", rekao je kapitan Ruda Prijedora Nemanja Pekija poslije pobjede nad Borcem u Kupu BIH.

Fudbaleri Rudar Prijedora izborili su plasman u četvrtfinale Kupa BIH senzacionalnom pobjedom nad banjalučkim Borcem rezultatom 7:6 poslije penala (1:1).

Borac je najmanje 20 minuta imao dva igrača više, ali nije uspio da slomi odbranu Prijedorčana kojom je komandovao Nemanja Pekija i meč je odlučen udarcima sa bijele tačke u kojima su domaći bili uspješniji.

"Bilo je teško, pogotovo tih zadnjih 20 minuta sa 20 igrača na terenu. Nije lako da se braniš protiv protiv kvalitetne ekipe Borca kad smo bili kompletni, a kamoli kada smo imali dva igrača manje. Moram da zahvalim svim svojim saigračima, dali smo sve od sebe a Bog nas je nagradio sa penalima gdje smo zaslužili da pobijedimo na kraju", rekao je Pekija i dodao:

„Rudar će potpuno drugačije izgledati ovog proljeća, igraće napadački, borbeno i to smo danas mogli vidjeti u prvom poluvremenu. U drugom smo bili potisnuti nazad, pokušali smo da izdržimo sve pritiske i na kraju smo pobijedili“.

Trener Rudara Bojan Krulj bio je zadovoljan izdanjem svoje ekipe i naravno rezultatom.

"Igrali smo protiv jedne od najboljih ekipe u BIH, trudili smo se da ne odustajemo od ambicija koje smo imali i vjerovali smo u to. Na kraju to je fudbal , odlučili su penali, a to je moglo da ode i na drugu stranu. Sigurno je da sam zadovoljan i čestitam mojim momcima na zalaganju na zalaganju, jer samo tako možemo da idemo dalje", rekao je Krulj.

"Na ovoj utakmici nije bilo puno prostora da se igra, jer je imala veliki značaj, ali mogu da budem zadovoljan. Čestitam mojim momcima na fer i korektnoj igri, hvala svima kojis u došli i našim navijačima koji su nas podržavali sve vrijeme", zaključio je trener Rudara.