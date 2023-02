UŽAS NA UTAKMICI, KAPITENA ČELSIJA ŠUTNUO NOGOM U GLAVU! Španac ostao bez svijesti, na nosilima ga iznijeli sa terena

Užasne scene na utakmici Čelsija i Sautemptona i povreda glave španskog fudbalera Sezara Aspilikuete...

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Užasne scene na utakmici Čelsija i Sautemptona u Premijer ligi, kapiten domaćeg tima Sezar Aspilikueta dobio je udarac nogom u glavu i ostao je na kratko bez svijesti. Igrač gostiju Sekou Mara pokušao je da postigne gol makazicama, Španac se ispriječio i on je umjesto lopte šutnuo protivničkog fudbalera.

Tada je nastao pravi haos, igrači su istog sekunda prekinuli meč i dozivali ljekarsku ekipu, nekoliko njih odmah je skočilo na Aspilikuetu da provjeri situaciju i vidjeli su da je bez svijesti. Doktori su ekspresno utrčali, sa sve nosilima. Dobra stvar bila je što je relativno brzo došao k sebi, a prekid je trajao skoro minuta. Namiještali su mu vrat i radili sve da izbjegnu nagle pokrete i pogoršanje situacije.

Fudbaleri i jednog i drugog tima stajali su sa strane i čekali. Vidjelo se da je to teško palo Mari, francuskom igraču koji se uhvatio za glavu i bio je u stanju šoka. Jasno je da nije imao namjeru da to učini, ali je potez bio nesmotren. Dobio je žuti karton. Zbog svega toga sudija je nadoknadio meč čak 12 minuta. Na kraju je Sautempton slavio golom Džejmsa Vorda-Prausa iz slobodnog udarca u nadoknadi prvog polvemena. Sa druge strane Čelsijeva kriza se nastavlja, ne pomaže ni to što je potrošeno preko 600 miliona funti na pojačanja...