Borac krenuo pobjedom u derbiju: Imali smo dovoljno prilika do 60. ili 65. minuta, taj gol bi dao dodatnu energiju!

Šta je rekao trener Borca Vinko Marinović nakon trijumfa u derbiju nad Širokim Brijegom?

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na otvaranju proljećne polusezone, Borac je u nadoknadi drugog poluvremena stigao do pobjede nad Širokim Brijegom (1:0).

Igrao se 94. minut kada je Oliveira nespretno intervenisao, a Jakov Blagaić prihvatio taj poklon i odveo crveno-plave do veoma važne pobjede nad direktnim konkurentom za mjesto na evropskoj sceni.

"Mislim da smo mi do tog 60. ili 65. minuta imali dovoljan broj prilika da dođemo do gola. Sigurno da bi nam taj gol dao jednu dodatnu energiju. Poslije toga je Široki došao do dvije-tri prilike, gdje je Ćetko (Ćetković, op.a.) u jednoj situaciji dosta dobro odreagovao. Onda je došao jedan mali pad, ali evo opet smo uspjeli u sudijskoj nadoknadi da dođemo do gola i pobjede", rekao je trener Borca Vinko Marinović za TV Arena sport nakon utakmice.

U narednom kolu, njegove izabranike čeka gostovanje Veležu.

"Idemo iz derbija u derbi, to je prvenstvo, nastavlja se i spremaćemo se za tu utakmicu."

