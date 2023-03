Borac gostuje Veležu, Marinović se nada boljoj realizaciji: Mnogo smo promašivali, vrijeme je da se to promijeni

Minimalnom pobjedom protiv Širokog Brijega Borac je otvorio drugi dio sezone u m:tel Premijer ligi BiH, a trener Banjalučana nada se da će njegova ekipa u predstojećoj utakmici protiv Veleža u Mostaru (subota, 18.30) bolje realizovati prilike koje stvori.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

U subotu od 18.30 na stadionu "Rođeni" Borac će u 21. kolu m:tel Premijer lige BiH gostovati mostarskom Veležu, klubu koji je ostvario sve tri pobjede u nastavku sezone, i to bez primljenog gola.

Šef stručnog štaba Banjalučana Vinko Marinović zadovoljan je bio partijom koju je njegov tim pružio proteklog vikenda protiv Širokog Brijega, ali ne i realizacijom. "Crveno-plavi" teškom mukom uspjeli su da probiju odbrambeni bedem gostiju, pritom promašivši brojne izgledne prilike.

Ipak, prikazana igra može da raduje Marinovića, koji se nada da će realizacija već od susreta u Mostaru biti na boljem nivou.

"Idemo ekipi Veleža, koja je odlično otvorila drugi dio sezone. U Kupu BiH i prvenstvu imaju tri pobjede, što nam govori da su u dobroj formi. Čeka nas teška utakmica i neizvjesna do samog kraja. Dobro smo radili ove sedmice i očekujem da to pokažemo u Mostaru. Jedine probleme imali smo sa gripom kod nekih igrača, pa vidjećemo kakvo nam je stanje za subotu", rekao je Marinović naglasivši da zbog tri žuta kartona neće moći da računa na Nedeljka Piščevića.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Borac je odigrao veoma dobar meč protiv Širokog Brijega, ali ponovo je realizacija stvarala brojne probleme "crveno-plavim". Ipak, uspjeli su smjestiti jednu loptu u protivničku mrežu i osigurati tri vrijedna boda.

"Poslije meča sa Širokim Brijegom i osvojena tri za nas izuzetno bitna boda, nastavljamo prvenstvo i nadam se da ćemo problem sa realizacijom uspjeti da riješimo. Iz prilika koje kreirate morate davati golove. Mnogo šansi smo promašili u prethodnoj utakmici, dobro smo odigrali 60-70 minuta, kreirali smo mnoge prilike koje nismo iskoristili i nadam se da će već od utakmice sa Veležom sve izgledati bolje", naglasio je šef stručnog štaba Banjalučana.

Pričao je Marinović i o narednom protivniku. U prvom proljetnom kolu Velež je kao gost porazio Tuzlu siti 1:0, dok je u dvije kup utakmice slavio protiv Posušja 2:0, a zatim i dobojske Sloge Meridian 3:0, tako da tim Nedima Jusufbegovića još nije primio gol u nastavku sezone.

Naročito je impresivan bio gostujući trijumf u prvom meču četvrtfinala Kupa BiH u srijedu, kada je po veoma teškom i skoro neuslovnom terenu stadiona u Modriči savladana Sloga Meridian 3:0, uz het-trik Nermina Haskića.

"Velež igra oba takmičenja i skraćen je period za pripreme utakmice. Igrali su i protiv Tuzla sitija i sinoć protiv Sloge Meridian po lošem terenu, ali bila je to praktično skroz drugačija igra od one koju oni praktikuju. Haskić je u dobroj formi, ali sve zavisi i od nas. Moramo pokušati da ga onemogućimo, da ne dolazi u prilike da ih realizuje. Mi kao tim moramo biti jaki da to učinimo", apostrofirao je Marinović Haskića kao jednu od najvećih prijetnji po njegov tima.

VLADAN KOVAČEVIĆ Dok je bio trener Sarajeva, Vinko Marinović sarađivao je sa golmanom Vladanom Kovačevićem, za kojeg je potvrđeno da će nastupati za reprezentaciju Srbije. "Sigurno se radi o talentovanom golmanu, što je pokazao kroz karijeru. Na njemu je da se sada dokaže."

Za razliku od terena u Srebreniku i Modriči, na stadionu Veleža obje ekipe imaće idealne uslove za igru. Ipak, neće to biti onaj fudbalski ambijent kakav smo navikli na utakmicama dva rivala još iz doba bivše Jugoslavije, jer na tribinama neće biti najvatrenijih pristalica nijednog kluba. Kako je odranije poznato, gostujućim navijačima zabranjen je dolazak na gostovanje, dok su iz solidarnosti sa njima i pristalice "rođenih" odlučile da bojkotuju ovaj susret.

"U interesu fudbala je da navijači gledaju utakmice, zbog kojih i igramo. Ne znam ko donosi takve odluke, ali mi tu ne možemo ništa osim da ih prihvatimo", zaključio je Marinović.

Ivan Lagundžić pohvalio je atmosferu nakon uspješnog starta u drugom dijelu sezone m:tel Premijer lige BiH.

"Nakon pobjede protiv Širokog Brijega, atmosfera u svlačionici je zaista odlična. Spremali smo se dobro tokom sedmice i vjerujem da ćemo dobro izgledati u teškoj utakmici protiv Veleža", poručio je Borčev defanzivac.

Duel Veleža i Borca pobjeren je arbitru iz Prijedora, Luki Bilbiji.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 21. KOLO:

Subota:

Leotar - Igman (13.00)

Željezničar - Sloboda (16.00)

Velež - Borac (18.30)

Nedjelja:

Tuzla siti - Sloga Meridian (13.00)

Zrinjski - Posušje

Široki Brijeg - Sarajevo (16.00)