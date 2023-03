Zvezda je prva na tabeli, ali derbi može da bude u Humskoj: Ovo niko nije mogao da zamisli, haos u Superligi Srbije!

Ostalo je još pet kola do plej-ofa, a zna se da će Zvezda sa prve pozicije u doigravanje. To otvara mogućnost ostalim timovima da "izaberu" put koji im više odgovara.

Fudbalska sezona u Srbiji polako se bliži kraju, a čini se da je Partizan već odustao od šampionske titule! Crvena zvezda ima čak 18 bodova prednosti na 12 utakmica do kraja prvenstva, a timu iz Humske ugrožena je i druga pozicija na tabeli - uglavnom jer nema kvaliteta za više. U sezoni u kojoj i drugo mjesto u Superligi donosi kvalifikacije za Ligu šampiona, Partizan se tokom proljeća previše kockao, pa bi sada mogao da doživi najveće razočaranje u posljednjih nekoliko godina. Ali...

Postoji i drugi ugao na ovu situaciju! Jasno je da se drugo mjesto na tabeli neće odlučivati u narednih pet kola već kad postane stvarno važno - u dodatnih sedam utakmica. Zato bi Partizan sada mogao da kalkuliše i sebi bira poziciju, odnosno kome će od rivala da gostuje, a koga da dočeka u Humskoj tokom plej-ofa. Tako se, iako je do skoro djelovalo nevjerovatno, otvorila mogućnost da Partizan bude domaćin 170. "vječitog" derbija!

Pravila plej-ofa u Superligi!

Prvo, da se pozabavimo pravilima. Crvena zvezda je već obezbijedila prvo mjesto jer na pet kola do kraja prvog dijela takmičenja ima nedostižnih 18 bodova više od Partizana koji joj je najbliži rival. To znači da će crveno-bijeli već sada znaju kako će im izgledati sedam dodatnih kola - krenuće utakmicom na svom terenu protiv drugoplasiranog tima, zatim gostovati četvrtom i na kraju sačekati trećeplasiranu ekipu poslije 30. runde. Ovakva situacija i nama značajno olakšava kalkulacije. Ukoliko Partizan završi na drugoj poziciji, gledaćemo derbi na stadionu Zvezde u 31. kolu. Ukoliko Partizan završi treći, gledaćemo derbi na stadionu Zvezde u 33. kolu. Ukoliko Partizan završi četvrti, gledaćemo derbi u Humskoj u 32. kolu aktuelne fudbalske sezone! Pogledajte tabelu na pet kola do kraja "regularnog" dijela:

Loši rezultati crno-bijelih tokom proljećnog dijela prvenstva - porazi od novosadske Mladosti i Crvene zvezde, uz remije sa kragujevačkim Radničkim i Kolubarom iz Lazarevca, značajno su otežali poziciju Partizana. Sada su mu najbliži rivali "za vratom", a i sam Igor Duljaj je potvrdio da će Partizan morati da se bori za drugo mjesto. Pogled na raspored do kraja sezone govori da to neće biti nimalo lak posao!

Raspored Partizana

Nešto što je do prije samo nekoliko nedjelja djelovalo potpuno nezamislivo, sada je opcija kojoj mora da se posveti pažnja. Ogromna kriza u kojoj se nalazi Partizan natjerala nas je da pomislimo kako bi crno-beli mogli da završe na četvrtoj poziciji nakon 30 odigranih kola. U ovom trenutku, pet utakmica prije presjeka, ekipa Igora Duljaja ima bod više od Čukaričkog i dva više od TSC-a, a sa "Brđanima" ima i međusobni meč u posljednjem kolu.

Pored toga, tim iz Humske ima i veoma težak raspored do plej-ofa! Prvo se gostuje u Lučanima gdje nikada nije lako igrati, zatim u Humsku koja je ovog proljeća lako osvojiva tvrđava stiže preporođeni Radnik iz Surdulice, a onda slijede tri mala derbija. Prvo u Novom Sadu protiv Vojvodine koja je godinama veliki rival, zatim sa Voždovcem na svom terenu i na kraju na Banovom brdu, gdje bi mogla da padne konačna odluka o rasporedu na tabeli pred doigravanje.

Mladost Lučani (u gostima)

Radnik Surdulica (na domaćem terenu)

Vojvodina (u gostima)

Voždovac (na domaćem terenu)

Čukarički (u gostima)

Raspored Čukaričkog

Izuzetno dobru poziciju pred posljednjih pet rundi imaju crno-bijeli, ali oni sa Banovog brda. Samo bod zaostatka za Partizanom i međusobni meč na svom terenu daju nadu Dušanu Kerkezu i njegovim igračima da mogu do drugog mjesta. Prije toga Čukarički treba da nastavi sa sjajnom formom i dobije nekoliko veoma teških mečeva, prije svih Vojvodinu u Novom Sadu!

Vojvodina (u gostima)

Voždovac (na domaćem terenu)

Radnički Niš (u gostima)

Javor (u gostima)

Partizan (na domaćem terenu)

Raspored TSC-a

A iz prikrajka će rasplet čekati tim iz Bačke Topole predvođen Žarkom Lazetićem. Jasno je TSC-u da će 15 bodova do kraja biti dovoljno da prestignu nekog na tabeli, jer ne mogu oba rivala da ostvare maksimalan učinak u narednih pet rundi. Zato će vjerovati u sebe i svoje pobjede - u ovom trenutku je i njihova pozicija veoma dobra.

Kolubara (u gostima)

Mladost Lučani (na domaćem terenu)

Radnik Surdulica (u gostima)

Vojvodina (na domaćem terenu)

Voždovac ( u gostima)

Kao što smo rekli, ključni meč za određivanje plasmana na kraju 30. runde Superlige ove sezone biće utakmica posljednjeg kola između Čukaričkog i Partizana. Teško je zamisliti da sve bude poznato prije tog susreta, a veoma bitnu ulogu u kreiranju tabele imaće Vojvodina i Voždovac. Novosađani su već obezbijedili plasman u plej-of, Voždovac je blizu da uradi isto, a prije nego se sa Partizanom, Čukaričkim i TSC-om sretnu u doigravanju biće rivali sa svakim od tih timova u završnici onoga što nazivamo regularni dio sezone.

