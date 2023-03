U Napoliju kukaju zbog lakog žrijeba za Ligu šampiona! "Igramo protiv glavnog favorita"

Lućano Spaleti nije zadovoljan žrijebom za Ligu šampiona.

Izvor: Profimedia

Napoli je prvi u Seriji A i izvesno će osvojiti titulu u domaćem šampionatu. U isto vrijeme imao je i dosta sreće u žrijebu za Ligu šampiona pa mu se "crta" prolaz do samog finala. U osmini finala rutinski je pobijedio Ajntraht, protivnik u četvrtfinalu biće mu Milan, a ako prođu onda u polufinalu igraju sa boljim iz duela Inter-Benfika. Kada se na to doda da su u drugom dijelu žrijeba Real Madrid-Čelsi i Mančester siti - Bajern Minhen, jasno je koji dio je teži.

Uprkos svemu tome nisu svi u Napulju zadovoljni poslije dešavanja u Nionu. Trener Lućano Spaleti je između redova rekao da mu je žao što nije u drugom dijelu "kostura". "Više bih volio da nismo igrali protiv tima iz Italije. Čuo sam već neke glasine i samo oni koji nemaju pojma o fudbalu pričaju o dobrom žrijebu. Milan se osjeća kao kod uće u ovom takmičenju, sedam puta je podigao pehar, ispred njih je samo Real Madrid", rekao je Spaleti za italijanske medije.

Izgleda da šef struke Napolitanaca pokušava da skine pritisak sa svog tima. "Ne treba zaboraviti da je samo njihov sportski direktor Paolo Maldini pet puta osvojio Ligu šampiona. Čitam i priče da timovi kao što su PSŽ i Mančester siti imaju probleme da dođu do pehara, jer nemaju to evropsko iskustvo. Ako je to što pišu tačno, onda moramo da kažemo da je Milan glavni favorit da osvoij Ligu šampiona. Izbacio je i Totenhem u osmini finala", zaključio je Spaleti.