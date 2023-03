OGLASIO SE I TRENER JUVENTUSA O "SKANDALU" KOSTIĆA I VLAHOVIĆA: Budite gospoda i ćutite, nemojte da me ljutite

Maks Alegri nije htio da ostane nijem na optužbe da je njegov tim na neregularan način postigao jedini gol na meču.

Izvor: Profimedia/Nderim KACELI

Velika se bura podigla u Italiji posle derbija između Juventusa i Intera u kome je ekipa Maksa Alegrija došla do pobjede minimalnim rezultatom. Sudija tog meča dugo je gledao VAR i na kraju odlučio da prizna gol Filipu Kostiću, a onda je uslijedila lavina komentara.

Iz Intera su se bunili jer je Adrijen Rabio prije asistencije za srpskog krilnog fudbalera dirao loptu rukom, a italijanski novinari su išli korak dalje i tvrdili da je i Dušan Vlahović pipao loptu rukom u napadu u kome je kasnije postignut pogodak. Poslije svega se oglasio i trener Juventusa, ljut zbog optužbi na račun svog tima.

"Epizoda sa Rabioom? Nemojte da me ljutite! Niste pričali o Salernitani, zato nemojte da me ljutite. Sudijske odluke moraju da se poštuju, sada kada je VAR tu. Kakve god da su, dobre ili loše, moraju da se poštuju. Hajde da uradimo to. Budimo gospoda, nemojmo da pravimo mnogo buke. Nije bilo lako suditi ovaj meč", rekao je iskusni italijanski stručnjak.

Na kraju je do samog finiša utakmice gol Filipa Kostića ostao jedini koji je postignut, što je ostavilo Juventus u borbi za mjesto u Evropi naredne sezone, a poslije ovog poraza Interu se komplikuje borba za jedno od mjesta koje vode u Ligu šampiona. Pogledajte gol Filipa Kostića: