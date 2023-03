Murinjo "pecnuo" Juventus i Lacio: "U žrijebu ima ekipa koje ne bi trebale biti tu"

Portugalski trener je poznat po svom karakterističnom stavu i ponašanju kada njegovoj ekipi ide dobro.

Prethodne sezone je "Vučica" predvođena Žozeom Murinjom osvojila evropski trofej, ove sezone želi još veći pehar u svojim vitrinama, a kontroverzni Portugalac ima svoj način da stigne do njega. Na tom putu neće biti poštede, pa su se tako nakon prolaska u četvrtfinale na udaru čuvenog trenera našla dva italijanska kluba koji su mu inače veliki rivali.

U trenucima slavlja zbog eliminacije Real Sosijedada portugalski menadžer se prisjetio da treba da pecne Juventus i Lacio - jedne zato što su mu potencijalni rivali u završnici, a druge zato što nisu uspjeli da stignu u tu poziciju. Naravno, imao je Murinjo i objašnjenje za te svoje riječi.

"Nije me briga za žrijeb, tamo ima ekipa koje po mom mišljenju ne bi trebale da su tu. Ko god ispadne u svom takmičenju, on mora da ide kući. Ako pobijedi ekipa koja je ispala iz Lige šampiona, to mi ništa ne znači jer smo mi tu od početka", rekao je Žoze Murinjo aludirajući na Juventus i zatim pecnuo najvećeg rivala: "Lacio? Neće imati treće takmičenje da igraju".

Podsjećamo, ekipa Lacija se iz Lige Evrope preselila u Konferencijsku ligu, ali je i tamo završila takmičenje. Za razliku od njih Roma će nastaviti evropsku avanturu. Prošlogodišnji osvajač Konferencijske lige sada cilja trofej u Ligi Evrope, a potencijalni rival u četvrtfinalu su im Mančester junajted, Sevilja, Bajer Leverkuzen, Sporting, Fejnord i Rojal Union i Juventus.