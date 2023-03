KO JE MISTERIOZNO IME NA PIKSIJEVOM SPISKU? Evo pet fudbalera koje Srbija može da otme - Švajcarci, Šveđanin, Francuz...

Ko bi mogao da bude "misteriozni" fudbaler koga je Piksi imao na spisku kojim je danas mahao u Staroj Pazovi? Evo pet fudbalera koji mogu da promijene sportsko državljanstvo i zaigraju za "orlove".

Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se danas u Staroj Pazovi i započinje novi ciklus u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u novom ruhu. Na spisku selektora Piksija fali dosta imena, poput Nemanje Maksimovića i Darka Lazovića, čije odsustvo je objašnjeno na današnjoj konferenciji za medije, dok je interesantno da se iz državnog tima povukao i Marko Dmitrović. I dok se pitamo šta je sa igračima koji nisu na spisku, vrijedi istaći i da ima i onih koji su osvježenje i tu nije kraj iznenađenjima...

Srbija se trudi da privuče što više igrača koji imaju i pasoš druge zemlje kako ne bi izgubili bitke kao za Arnautovića ili Dragovića, tako da je uvedena praksa da što prije obezbijede "potpis" gastarbajtera. Tako su poslije Mileta Svilara i Stefana Mitrovića dobili još dvojicu igrača; Lazar Samardžić je odbio Njemačku kako bi igrao za Srbiju, dok je dres Srbije izabrao i golman Vladan Kovačević, s tim da se čeka još konačna dozvola FIFA da se "odrekne" BiH. I dok je pažnja javnosti usmerena na slučaj "Stefan Bajčetić", o kome je i danas govorio Piksi, interesantno je da se na širem spisku Srbije nalazi još jedno ime koje se strogo drži u javnosti.

Piksi je danas na konferenciji za medije djelimično otkrio da ima još jednog "aduta" pošto je pogledao u spisak koji je ponio za sobom, ali je odlučio da ostane "zaključan" dok sve ne bude riješeno.

"Ima još nekoliko igrača, ali ne mogu da vam kažem o kojima se radi, ali pratimo ih sve. Mislim da... Da! Na spisku je taj fudbaler, ne pričam gluposti, nego ono što je istina i vidjećemo kakve su šanse. Mogu samo da kažem da se radi o vrlo kvalitetnom igraču", naglasio je selektor koji je i novinare ostavio u čudu, međutim čak i na insistiranje poslije konferencije za medije da otkrije o kome se radi, nije želio da se "izlane".

Ako uzmemo u obzir da Lijanko ne može da igra za Srbiju jer je igrao za Brazil, iako ga je Piksi već htio, kao i to da su već "obezbijedili" da mladi fudbaleri poput Nemanje Motike, Đura-Đulija Đekića, Save Aranđela Čestića i Jan-Karla Simića, ostaje mali broj igrača koji bi mogli da budu "misteriozno ime" na spisku selektora. Hajde da vidimo ko bi to mogao da bude...

MARKO JOHANSON (24, MALME)

Erhan Mašović i Marko Johanson.

Srbija je "rasadnik golmana", primijetio je lijepo selektor Stojković tokom današnjeg obraćanja novinarima kada je istakao da je i to jedan od razloga zbog kog se iskusni Marko Dmitrović povukao. Želio je da ostavi prostora mlađima koji dolaze, pa tako pored Predraga Rajkovića, Vanje Milinković-Savića, Dragana Rosića i Vladana Kovačevića, imaju i Marka Ilića, Mileta Svilara, Đorđa Petrovića... I to nije kraj, tu je i jedan Šveđanin.

U pitanju je Šveđanin koji se već spominjao kao pojačanje Srbije dok je igrao za Malme, međutim nestao je iz centra dešavanja poslije prelaska u HSV, odnosno potom u Bohum u kome ne igra ove sezone.

"Braniću za Srbiju. Znam da me Fudbalski savez Srbije prati, u kontaktu smo", rekao je Johanson dok je u jesen 2021. godine igrao kvalifikacije za Ligu šampiona, a zanimljivo je da srpski pasoš ima zbog majke, dok je do sada upisao samo jedan nastup za mladu reprezentaciju Švedske i može da promijeni "FIFA državljanstvo".

STEFAN BAJIĆ (21, BRISTOL)

Vjerovali ili ne, ali još jedan golman. Za razliku od Johansona, Bajić je ove sezone dosta branio za francuskog drugoligaša Valensijen i ostavio je dobar utisak tako da se spekuliše da će ga otkupiti iz Bristol sitija. Bajić inače ima pasoš Francuske i za sada brani za njihovu mladu reprezentaciju, međutim jasno je da pozivu Srbije ne bi odolio, iako ni u jednom od dva državna tima nema prostora da bude možda čak ni treći izbor.

Bajić je rođen u Sent-Etjenu i u ovom klubu je i počeo karijeru, da bi potom prošle zime zaigrao za Po. Nije se durgo zadržao i stigao je u Bristol, da bi od januara 2023. stao na gol Valensijen Branio je na svakoj utakmici od dolaska i primio je 16 golova, a sačuvao je mrežu na jednoj utakmici.

Interesantno je da je Bajić igrao na Olimpijskim igrama 2020. godine za reprezentaciju Francuske, ali nije uspio da dođe do medalje sa "trikolorima".

FILIP UGRINIĆ (24, ŠVAJCARSKA)

Iako najviše "krči" u zadnjoj liniji, nema fudbalera koji bi mogli da izaberu Srbiju prije neke druge reprezentacije, tako da se okrećemo veznom redu. Od fudbalera "na ić" vrijedi izdvojiti Filipa Ugrinića koji nastupa za Jang bojse, a do sada je bio mladi reprezentativac Švajcarske. Sada sa 24 već je dovoljno "star" da ne može da igra za U21 tim, dok za selekciju koja je pobijedila Srbiju i na Svetskom prvenstvu u Kataru - još ne dobija poziv.

Ugrinić je rođen u Lucernu i ima pasoš Srbije, a zanimljivo je da pokriva čitavu lijevu stranu, što će reći da bi mogao da pomogne da zamijeni Filipa Kostića na mjestu ving-beka. Ni učinak mu nije "za bacanje", odigrao je 24 utakmice za Jang bojs ove sezone i doprinio je sa tri gola i četiri asistencije, postajući integralni dio ovog tima.

Ugrinić je prethodno igrao za Lucern i prethodne sezone je oduševio u prvenstvu Švajcarske. Zabilježio je čak deset golova i bio jedna od pokretačkih snaga ovog tima, a vidjećemo da li je baš on "misteriozni fudbaler" Dragana Stojkovića.

DARIAN MALEŠ (21, INTER)

To nije kraj spiska kada su u pitanju fudbaleri iz Švajcarske. Možda i najzanimljivije ime na spisku potencijalnih fudbalera Srbije je još jedan igrač rođen u Lucernu. U pitanju je Darian Maleš koji ima samo 21 godinu i važi za vrlo perspektivnog vezistu Intera, posebno nakon dvije sjajne sezone u dresu Bazela. Istina, ne ide čuvenom gigantu iz Švajcarske ove sezone, međutim Maleš ima vrlo važnu ulogu i već je privukao pažnju i većih klubova, ako već "nerazuri" ne budu htjeli da ga koriste dogodine...

Maleš se najbolje snalazi na mjestu "desetke", mada može da odgovori i na desnom krilu, a učinak ove sezone mu je sljedeći: devet golova i deset asistencija u svim takmičenjima za Bazel, a odigrao je ukupno 33 utakmice.

Njegov agent je ne tako davno izrazio veliko nezadovoljstvo činjenicom da Maleš još uvijek nije dobio poziv selektora "A" reprezentacije Švajcarske, ako je standardan za njihov mladi tim. Odigrao je 11 utakmica kod Maura Lustrinelija, prošao je i sve mlađe kategorije "Natija", ali to nije zadovoljilo njegove apetite.

FILIP STOJILKOVIĆ (23, DARMŠTAT)

Srbija trenutno nema problema sa napadačima, ali to ne znači da bi trebalo da "žmurimo" i na one fudbalere koji pokazuju da bi nekada u budućnosti mogli da igraju za naš državni tim. Jedan od njih je i Filip Stojilković koji je poput trojice prethodnika - takođe Švajcarac. Rođen je u Zulikonu i nastupio je čak 20 puta za mladi tim Švajcarske, međutim nikako da dođe do "A" tima, a možda čeka i poziv Srbije. Stojilković nastupa na poziciji napadača i ove sezone je pravo otkrovenje, posebno otkako je stigao u njemačku Cvajtu.

Blistao je za Sion prije nego što ga je Darmštat "namamio" za dva miliona evra kao akviziciju koja će im donijeti plasman u elitni rang. Za sada sve ide ka tome pošto su prvoplasirani sa 52 boda, tri više od Bajićevog Hamburgera, koji je na trećem mjestu i to govori da će biti napeto do kraja.

Po dolasku u Njemačku, Stojilković je već tri puta bio strijelac i djeluje da se radi o vrlo korisnom napadaču koji čak i sa klupe zna da promijeni tok utakmice, zbog čega je baš on jedno od imena o kojima Piksi razmišlja.