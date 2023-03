Piksi o Banjalučaninu: "Biće pozvan čim papirologija bude riješena"

Dragan Stojković Piksi i dalje računa na Vladana Kovačevića.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se danas medijima u 12 časova u Staroj Pazovi. Povod konferencije za medije, prve od Svjetskog prvenstva u Kataru, bio je spisak "orlova" za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Srbiju očekuju dvije utakmice, prvo protiv Litvanije u Beogradu 24. marta, a zatim i tri dana kasnije protiv Crne Gore (27. mart).

Piksi je govorio i o bivšem reprezentativcu BiH koji se nije našao na spisku reprezentacije Srbije za početak kvalifikacija za Evrpsko prvenstvo.

"Planirali smo poziv golmanu Kovačeviću i nismo htjeli da rizikujemo jer papirologija nije završena. Biće pozvan čim to bude riješeno. On će biti pozvan čim to bude završeno. Važno je da smo postigli saglasnost da debituje i tu je sve jasno", rekao je selektor Srbije.