Turčin nije htio da pruži ruku Tadiću! Bura u Holandiji zbog kapitena Srbije - prezir zbog trake! (FOTO)

Srpski kapiten Dušan Tadić je u centru pažnje holandske javnosti poslije derbija sa Fejnordom.

Fejnord je u nedjelju poslije dva preokreta pobijedio Ajaks 3:2 (1:2) u najvećem holandskom derbiju, a "kopljanicima" nije pomoglo ni što je Dušan Tadić igrao izvrsno i postigao gol u 37. minutu. Dva dana kasnije, Tadić je i dalje u fokusu holandske javnosti, ali ne zbog gola, nego trenutka koji je viđen uoči početka utakmice na "Johan Krojf areni", sve zbog poteza kapitena Fejnorda koji je u prvi mah mnogima promakao.

O čemu se radi? Turski fudbaler Orkun Kokču nije želio da pogleda Tadića u oči, niti da se rukuje sa njim kada su prišli glavnom sudiji Daniju Makeliju, kao što to inače i rade kapiteni timova uoči meča. Bio je potpuno ravnodušan na postojanje srpskog fudbalera za šta postoji razlog, ali nedovoljno dobar.

Sredinom februara Dušan Tadić je bio "na stubu srama" u Holandiji zaslugom Veslija Snajdera, inače bivšeg igrača Ajaksa. Snajder je optužio Tadića da namjerno nije nosio kapitensku traku u znak podrške građanima Turske i Sirije koje su pogodili zemljotresi: "Ajaks je jedini koji nije imao to? Mislim da je to poseban slučaj. Tako veliki klub je morao da se uključi u kampanju. Moraš da pokažeš podršku, ne razumijem zašto nisu", naveo je tada Holanđanin i praktično optužio srpsku desetku.

U međuvremenu, Snajder nije znao da su fudbaleri Ajaksa na meč izašli u specijalnim majicama u znak podrške ovim narodima, dok su takođe i donirali novac od prodatih dresova sa specijalnim porukama, što je njemu bilo malo?

Čini se da je to stiglo i do Orkuna Kokčua, reprezentativca Turske, koji je želio da "ignoriše Tadića kao što je i on poziv da se ponese kapitenska traka u znak podrške". Tadić je neko vrijeme uoči utakmice čekao da ga Kokču pogleda i da se rukuju, međutim na kraju se i sam sklonio od Turčina i meč je počeo...

