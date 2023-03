Ibrahimović se u 42. godini vratio u reprezentaciju: "Ljudi kažu da sam prestar, ali to me dodatno motiviše!"

"Dajem sve od sebe kad se naljutim", rekao je proslavljeni napadač koji se u 42. godini vratio u državni tim Švedske.

Proslavljeni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović, koji je u 41. godini ponovo dobio poziv u džavni tim, obratio se novinarima u trening-kakmpu reprezentacije uoči utakmica protiv Belgije i Azerbejdžana na startu kvalifikacija za EURO 2024.

Ibrahimović, koji je nedavno postao najstariji strijelac u istoriji Serije A, govorio je, prije svega, o Mundijalu u Kataru, za koji je istakao da je bio veličanstven.

"Bio sam tamo dva dana sa porodicom. Organizacija je bila za 10 bodova, finale za 10 bodova, publika za 10 bodova, hrana za 10 bodova, sve je bilo za 10 bodova", rekao je Ibrahimović.

Istakao je da će, uprkos poodmaklim godinama, nastaviti da igra sve dok se osjeća dobro.

"Nakon povreda koje sam imao, ne razmišljam previše unaprijed. Ali ako budem fizički u stanju, nastaviću karijeru. Trenutno se osjećam dobro, zato sam ovdje i nadam se da ću dati doprinos."

Kako je rekao, kritike ljudi ga samo motivišu da nastavi da igra.

"Ljudi me kritikuju da sam prestar i da treba da ostavim fudbal, ali to me samo dodatno motiviše. Dajem sve od sebe kada se naljutim i želim da dosegnem još viši nivo", rekao je švedski napadač bh. korijena.

Ibrahimović se nakon duže pauze vratio u reprezentaciju, s obzirom na to da je njegov posljednji nastup bio na utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Prošlog maja operisao je lijevo koljeno i nije igrao sve do prošlog mjeseca.

Ibrahimović je, inače, najbolji strijelac svih vremena Švedske sa 62 gola, sa 121 nastupom u državnom timu.

