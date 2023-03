Danijel Pranjić zvanično preuzeo Slobodu iz Tuzle: Ne bojim se izazova, čeka nas mnogo posla

Nekadašnji fudbaler Bajern Minhena sjeo na klupu tuzlanskog premijerligaša.

Izvor: Promo/FK Sloboda Tuzla

Kako je MONDO najavio prije nekoliko dana, Danijel Pranjić imenovan je za novog trenera tuzlanske Slobode.

Nekadašnji fudbaler Bajerna iz Minhena i reprezentativac Hrvatske zvanično je predstavljen na "Tušnju", gdje će imati za cilj da podigne ekipu i udalji je od borbe za opstanak.

Trenerskim poslom Pranjić je počeo da se bavi još dok je bio igrač Omonije Psevdu, tako da je na Kirpu obavljao dvostruku funkciju. Trenirao je zatim hrvatske niželigaše Dubravu i Trnje, a sada će voditi premijerligaša iz Tuzle, gdje će naslijediti dosadašnjeg trenera Adnana Jahića.

"Pozdravio bih prvo sve navijače Slobode, zahvalio se Upravi kluba na hrabrosti da jednog mladog trenera koji je pun ambicija stave na ovo mjesto. Meni je ovo sigurno veliki izazov. Znam dosta o bosanskoj ligi, znam dosta o Slobodi. Znam kakva je trenutna situacija o klubu, ali što je najbitnije ne bojim se tog izazova, spreman sam i ono ključno što je najbitnije je da ćemo svi zajedno morati napraviti puno dobrih stvari da ostavimo Slobodu u ovom trenutku u ligi, a onda da napravimo plan i program da se Sloboda vrati na ono mjesto koje i zaslužuje", istakao je Pranjić u prvom obraćanju, a prenosi klupski sajt Slobode.

Pranjić je kompletirao i stručni štab, u kojem će još biti Osmanhodžić, Ribić, Šljivo i Dejaković. Danas će na "Tušnju" od 15 časova odraditi prvi trening sa novom ekipom.



"Prvo se moram upoznati sa ekipom. Gledao sam posljednju utakmicu protiv Veleža. Vidio sam neke stvari koje su pozitivne i neke stvari koje treba ispravljati, koje su negativne i koje zahtijevaju puno rada. Veliki izazov je pred nama i to je ono što će mene tjerati naprijed. Ja ću od danas od 0 do 24 biti u klubu. Ovdje sam došao raditi, došao sam napraviti dobar posao. Kroz karijeru sam uvijek bio pobjednik i to ću pokušati prenijeti na igrače", dodao je novi trener "crno-crvenih".

Tokom igračke karijere Pranjić je nastupao za Osijek, Dinamo, Herenven, Seltu, Panatinaikos, Anortozis, Omoniju, Koper, Sporting, kao i za slavni Bajern Minhen, sa kojim je igrao i finale Lige šampiona. Debi na klupi Slobode imaće protiv Sarajeva nakon reprezentativne pauze.

(MONDO)