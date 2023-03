Džeko pred duel sa Islanđanima: Najsrećniji bih bio da odemo na to prvo Evropsko prvenstvo!

"Samim tim što sam tu sa 37 godina znači da imam ogromnu želju”, poručio je kapiten “zmajeva” pred duel sa Islandom.

Izvor: Anadolija/ Esmir Šabić

Nakon neuspjelih kvalifikacija za Mundijal 2022 u Kataru reprezentacija BIH kreće u novi pokušaj da se domogne velikog takmičenja.

“Zmajevi” duelom protiv Islanda u četvrtak započinju kvalifikacije za EURO 2024, a tri dana kasnije očekuje ih gostovanje u Slovačkoj.

Kapiten Edin Džeko priznao je da bi pobjeda na otvaranju sve rasteretila pritiska.

"Imamo deset utakmica i neko će reći da ima da se igra, ali u našoj grupi svaka utakmica i bod su jako bitni. Početi kvalifikacije pobjedom je nešto što mi želimo, ali na terenu to moramo da pokažemo i damo maksimum. Pobjeda na startu ti daje samopouzdanje i euforiju za naredne utakmice. Kada pobijediš situacija je lakša i kod igrača i ima manje napetosti. Mi smo spremni, pa ćemo vidjeti sutra", rekao je Džeko, te dodao da ima veliku želju da se BiH plasira na EP.

"Samim tim što sam tu sa 37 godina znači da imam ogromnu želju. Najsretniji bih bio da ova reprezentacija napravi veliki rezultat i ode na to prvo Evropsko prvenstvo. U prošlosti smo to zaslužili da uradimo, a što nismo to uradili ima tu raznih faktora. Sada smo tu u novim kvalifikacijama gdje sve zavisi od nas. Imamo ekipe protiv kojih igramo koje su na našem nivou. Ne možemo reći da smo bolji od njih, ali isto tako nećemo reći ni da su oni bolji od nas. Imamo ovu ekipu već neko vrijeme na okupu i nema više izgovora mladi ili stari igrači. Siguran sam da ćemo od sutra krenuti na onom nivou na kojem želimo biti".

On je pozvao navijače da bodre “zmajeve I poručio da će eklipa dati sve od sebe I maksimalno ozbiljno shvatiti ove utakmice.

"Šanse su podjednake za sve ekipe u grupi jer svi startamo s nula bodova i tu nema neke prednosti. Možda nam je prednost što prvi meč igramo pred našim navijačima i pozivam ih da bode ekipu od početka do kraja jer je to jedna energija više za svakog igrača. Samo maksimalno ozbiljno možemo doći do željenog rezultata, a to je pobjeda. Imamo dobru ekipu, snagu i to moramo pokazati na terenu i da možemo trčati i više nego oni".

Utakmica Bosna i Hercegovina - Island igra se u četvrtak na stadionu Bilino polje u Zenici od 20.45 časova.